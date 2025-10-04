به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به قرارگیری این استان در رتبه ششم تا نهم در شاخص‌های درآمدی، رتبه بازگشت منابع به استان در جایگاه بیست‌وپنجم قرار دارد و این اختلاف قابل توجه موجب تردید در تحقق توازن منطقه‌ای می‌شود.

وی افزود: بارها از رؤسای دستگاه‌های ملی درخواست شده تا مبنای تخصیص منابع را اعلام کنند ضمن اینکه هدف ما کاهش سهم ۸۰ درصدی دستگاه‌های ملی نیست، اما ضروری است که شفاف شود این منابع بر چه اصول و معیارهایی توزیع می‌شوند.

ابراهیمی تصریح کرد: اختلاف چشمگیر بین سهم عمده اعتبارات که حداقل ۸۰ درصد آن در اختیار دستگاه‌های ملی قرار دارد و تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها اختصاص یافته، وجود دارد.

وی ادامه داد: ضروری است که معیارها و اصول حاکم بر توزیع اعتبارات ملی به‌روشنی تعیین گردد و پاسخ مناسبی ارائه شود که چرا با وجود فعالیت‌ها و خدمات گسترده استان‌ها، سهم قابل‌توجهی از اعتبارات عمومی به آنان تخصیص نمی‌یابد.

ابراهیمی تاکید کرد: استان مرکزی در نرخ تورم نیز رتبه ششم را داراست که با درآمد و هزینه‌های خانوارها همخوانی ندارد و این وضعیت ضرورت رعایت توازن ملی و منطقه‌ای در تخصیص منابع را آشکار می‌سازد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: مجوز جذب نیرو برای شهرستان‌های استان صادر نشده و حذف مجوز جذب نیرو در شهرستان‌ها، فرصت توسعه را از استان گرفته است.

وی افزود: همچنین، با وجود تعیین تکلیف استحصار درآمد در سال جاری، میزان بازگشت منابع و اقدامات مربوطه نیازمند شفاف‌سازی جهت تسهیل برنامه‌ریزی دقیق‌تر است.

ابراهیمی تصریح کرد: برخی پروژه‌ها مانند موزه دفاع مقدس و کتابخانه مرکزی بیش از ۱۸ تا ۲۰ سال در انتظار تکمیل هستند، در حالی که این طرح‌ها خدمات ملی ارائه می‌دهند و باید در اولویت قرار گیرند.

وی گفت: اگر مصوبات اخیر در لایحه بودجه دولت لحاظ نشوند، تمامی تلاش‌ها به شعار تبدیل خواهد شد و استان مرکزی همچنان از حقوق ملی خود محروم خواهد ماند.

مطالبات ۸۰ میلیارد تومانی گندم باید هرچه سریع‌تر پرداخت شود

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت تسریع در پرداخت مطالبات ۸۰ میلیارد تومانی گندم استان، خواستار پیگیری جدی و اجرای فوری تکالیف قانونی در این زمینه شد.

وی افزود: با وجود پیگیری‌های متعدد و مکاتبات فراوان، این تکلیف هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده و نیازمند اهتمام ویژه مسئولان مربوطه است.

ابراهیمی تصریح کرد: اصلاح قوانین مربوط به ایثارگران، همچنان به‌صورت کامل اجرایی نشده است و فرهنگیان، بازنشستگان آموزش و پرورش و نهضتی‌ها با مشکلات متعددی مواجه بوده و نیازمند رسیدگی فوری هستند.

وی ادامه داد: فاصله قابل‌توجهی میان منابع مالی موجود و نیازهای واقعی دانشگاه صنعتی اراک وجود دارد که در صورت تداوم فعالیت این دانشگاه، تأمین و توسعه مناسب آن ضروری است، چرا که مسیر آینده توسعه کشور از علم، فناوری، نوآوری و هوش مصنوعی عبور می‌کند.

نماینده مردم اراک خواستار اجرای فوق‌العاده بدی آب‌وهوا برای کارکنان اراک و شازند شد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آلودگی هوا در شهرستان‌های اراک و شازند آثار زیان‌بار جدی بر سلامت کارکنان و شهروندان دارد و ضرورت دارد این مسئله با حساسیت و توجه ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: اختصاص فوق‌العاده بدی آب‌وهوا به کارکنان شهرستان‌های اراک و شازند ضروری است، چرا که با استناد به قانون و با توجه به فشار کاری بالا و بار درمانی ناشی از پذیرش بیماران استان‌های همجوار، این حمایت حداقلی باید اعمال شود.

ابراهیمی تصریح کرد: موضوع تعیین تکلیف سالن‌های ورزشی و دهکده المپیک استان مرکزی همچنان حل‌نشده است و تنها پیست دوچرخه‌سواری در دستور کار قرار دارد و سایر پروژه‌ها به‌دلیل معارضین و مشکلات اراضی دولتی متوقف مانده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای اعتبارات فرهنگی استان افزود: استان مرکزی با برخورداری از ۲۷ بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند، نیازمند حمایت ویژه‌ای است، ضمن اینکه افزایش اعتبارات فرهنگی و حمایت مستمر از هنرمندان بومی این استان امری ضروری است.

ابراهیمی گفت: انتظار است سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط با رعایت اصول توازن ملی و منطقه‌ای و شفاف‌سازی مبانی تخصیص اعتبارات، زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه استان مرکزی را فراهم کنند.