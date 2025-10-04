به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری روز شنبه در دیدار مشاور رئیس‌جمهور و رئیس دفتر ارتباطات دولت و روحانیت در قم با اشاره به ارتباط منسجم و سازمان‌یافته دولت و روحانیت اظهار کرد: هر ارتباط مسنجم و سازمان‌یافته ای، نیازمند موضوع ها و اولویت بندی مشترک است.

وی افزود: بدون تردید موضوعات مشترک فراوانی میان دولت و روحانیت وجود دارد و تفکیک این دو در ایران چندان آسان نیست.

میدری حمایت اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ کار و گسترش تعاونی‌ها را از جمله موضوع ها و مسائل مهم و مشترک دانست و گفت: داشتن راهبرد مشترک برای حل این مسائل مهم می‌تواند همکاری میان این دو نهاد را بسط دهد؛ در دولت می‌توانیم از ظرفیت‌های فوق‌العاده روحانیت استفاده کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح دولت در کاهش آسیب های اجتماعی گفت: این وزارتخانه به دنبال طرحی برای تقویت محله و محله محوری است که امید است تا پایان فصل پاییز از این طرح رونمایی شود.

رییس دفتر ارتباطات دولت و روحانیت نیز در این دیدار در تشریح « الگوی بهینه ارتباط دولت و روحانیت» گفت: این الگو در سه سطح «علما»، «فضلا» و «تحلیل‌گران و کنشگران روحانی» تعریف شده است و برای ارتباط با دولت چند کارگروه طراحی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی عماد، اقدام های «کارگروه اجتماعی» را مرتبط با وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد.

گفتنی است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سفر یک روزه به قم علاوه بر دیدار با مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، در مراسم بزرگداشت «آیت الله بدری» از علمای قم نیز شرکت کرد.