به گزارش خبرنگار مهر، خداداد عزیزی، مدیر تیم فوتبال تراکتور تبریز، شنبه شب پس از دیدار برابر فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ داد.

عزیزی در ابتدا با اشاره به کیفیت بازی گفت: بازی خوبی انجام شد و شرایط جوی نیز مساعد بود. هر دو تیم با انگیزه بالا وارد میدان شدند و به‌ویژه در دقایق ابتدایی، فولاد عملکرد قابل توجهی داشت و موقعیت‌های خوبی خلق کرد.

او با اشاره به برخی حواشی پایان بازی افزود: در بحث اخطارها، تجربه نشان داده که این مسائل در ادامه رقابت‌ها ممکن است برای‌مان دردسرساز شود. یکی از بازیکنان تأثیرگذار خط دفاعی‌مان با کارت زرد مواجه شد که به نظرم قابل اجتناب بود.

عزیزی همچنین به شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی درباره دخالت او در عدم ورود هواداران فولاد واکنش نشان داد و گفت: اینکه گفته شود من باعث عدم ورود هواداران فولاد به ورزشگاه شده‌ام، واقعاً خنده‌دار است. مگر من دم در ایستاده‌ام که جلوی‌شان را بگیرم؟ این حرف‌ها از سادگی برخی دوستان نشأت می‌گیرد یا شاید کسی در این میان قصد ایجاد حاشیه دارد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد با یک جمله من، فدراسیون فوتبال تصمیم بگیرد که هواداران را راه ندهد، باید به حال فوتبال ایران تأسف خورد. در همه ورزشگاه‌های کشور، از جمله فولاد و اصفهان، شرایط مشابهی وجود دارد و فشار جمعیت همیشه یک چالش بوده است.

عزیزی به رابطه‌اش با یحیی گل‌محمدی اشاره کرد و گفت: هیچ کدورتی بین من و یحیی وجود ندارد. ما سال‌ها در تیم ملی هم‌اتاق بودیم و امروز هم صحبت کردیم. اگر سوءتفاهمی پیش آمده باشد از او عذرخواهی می‌کنم. چیز خاصی نبود و همه‌چیز در فضای حرفه‌ای فوتبال قابل حل است.