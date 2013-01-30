به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد که حواشی این دیدار را در زیر می‌خوانید:

* همچون شهرآورد تهران محل توقف ماشین‌های خبرنگاران عوض شده و آنها برای رسیدن به ورزشگاه باید مسیری طولانی را پیاده بروند موضوعی که با دلخوری اکثریت آنها همراه شد. البته در این بین تبعیض‌هایی هم قائل شده و برخی از خبرنگاران ماشین‌های خود را در مکان‌های قبلی پارک کرده اند.

* محمد نوری هافبک مصدوم پرسپولیس به این بازی رسید و در ترکیب اصلی قرار گرفت اما مهدی مهدوی کیا در جمع نفرات اصلی این تیم قرار نگرفته است. این در حالی است که محسن بنگر هم پس از مدتها در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار گرفت.

* حضور کریم انصاری فرد و محمد قاضی مهاجمان تیم پرسپولیس روی نیمکت ذخیره‌ها از نکات دیگر قابل توجه این دیدار است. اسماعیل شریفات و مهدی امیرآبادی بازیکنان اسبق تیم استقلال هم در ترکیب اصلی فولاد قرار دارند.

* بازی پرسپولیس مقابل فولاد درحالی آغاز شد که تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه کمتر از ۱۵ هزار نفر بود و بیشتر سکوها خالی است.

* فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال هم در ورزشگاه حضور داشت. به نظر می‌رسد اعتراضات پرسپولیسی به نحوه داوری دربی باعث شده مسئول اصلی داوران به ورزشگاه بیایید.

* تعدادی از هواداران فولاد که تعداد آنها کمتر از ۱۰۰ نفر است در ضلع شرقی ورزشگاه مستقر شده و به تشویق تیم خود می‌پردازند. تعدادی از هواداران استقلال و هواداران صنعت نفت نیز بین آنها دیده می‌شوند.

* ۵ دقیقه قبل از آغاز رسمی مسابقه یحیی گل محمدی به تنهایی وارد زمین شد و بشدت مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت.

* انصاریفرد زمانی که در حال رفتن به سمت نیمکت پرسپولیس بود دقایقی با یکی از اعضای کادر فنی فولاد به گفتگو نشست.

* تعدادی از تماشاگران تیم فولاد علیه سعید شیرینی سرپرست تیم پرسپولیس شعارهایی را سر داد.

* کارلوس کی‌روش به همراه مارکار آقاجانیان در جایگاه ویژه نشسته اند. ادموند بزیک و کریم باقری هم در این جایگاه حضور داشتند.

* گل محمدی قبل از ورود بازیکنان به تیم به سمت نیمکت فولاد رفت و با حسین فرکی دیدار و گفتگو کرد.

* بازیکنان پرسپولیس در حالی مراسم پیش از آغاز بازی را برگزار کردند که عکس‌های محراب شاهرخی و صفر ایرانپاک پیشکسوتان درگذشته باشگاه را به همراه خود آورده بودند. امروز سالگرد صفر ایرانپاک مهاجم گلزن پرسپولیس بود.

* عادل کلاه کج و تعدادی از بازیکنان پرسپولیس به سمت نیمکت فولاد رفتند و از حسین فرکی برای ورود به زمین رخصت گرفتند. این در حالی بود که اکثر بازیکنان فولاد به سمت نیمکت پرسپولیس رفتند و با وینگو بگوویچ سرمربی پیشین فولاد دیدار و گفتگو کردند.