جزئیات وقوع حریق یک مجتمع مسکونی در میدان فرمانداری شهرری

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران جزئیات حریق یک مجتمع مسکونی در میدان فرمانداری شهرری را تشریح کرد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حریق یک مجتمع مسکونی در میدان فرمانداری شهرری اظهارداشت: ساعت ۲۳:۰۹ شب گذشته وقوع این حریق به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع داده شده و آتش نشانان با تجهیزات کامل از ۴ ایستگاه به محل حاضر شدند.

وی با اشاره به اینکه این حادثه در یک مجتمع دو بلوکه ۵۰ واحدی بوده است، بیان داشت: حریق در طبقه منفی دو و محل پارک خودروهایی همچون سمند، پرشیا و ... آغاز شده که چندین خودرو و موتورسیکلت کامل شعله ور و دودگرفتگی شدید در این طبقه بود.

ملکی اعلام کرد: آتش نشانان ۳۰ نفر را به سلامت از ساختمان خارج کردند، حریق به موقع اطفا شد و مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشتیم.

