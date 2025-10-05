افزایش مناطق حاشیه نشین در کهگیلویه و بویراحمد؛۱۱محله نیازمند امکانات

خبرگزاری مهر، گروه استانها: رشد محلات در مناطق حاشیه شهرهای کهگیلویه و بویراحمد به خصوص در شهرهای دوگنبدان، یاسوج و دهدشت باعث شده افزایش آسیب های اجتماعی شده است، موضوعی که نیاز به امکانات را افزایش داده است، هرچند برخی سازمان ها در این زمینه اقداماتی انجام داده اند اما آمارها نشان می دهد کافی نبوده است.
در ۲۰ سال اخیر نبود امکانات در روستاها و شهرها باعث شد تا مهاجرت به چند شهر بزرگ استان افزایش یابد به گونه ای که 589 روستای کهگیلویه و بویراحمد خالی از سکنه شده اند، اتفاقی خاص و نادر که باعث شده که این خانوار ها به شهرها هجرت کنند.
مهاجرت هایی خاص در حاشیه شهرها، بدون امکانات اولیه، اعم از خانه بهداشت، مدرسه، امکانات فرهنگی و آموزشی، هر کدام از این موارد باعث شده تا مشکلاتی در بخش های آسیب های اجتماعی به وجود آورده و باعت افزایش بیماری ها در گونه های مختلف شود.
موضوعی که این روزها در کهگیلویه و بویراحمد سر سو صدای خاصی در رسانه ها ایجاد کرده است، به گونه ای که جلساتی در این رابطه در استانداری تشکیل و مصوباتی نیز وجود دارد اما اجرا نشدن و یا شدن این مصوبات تا چه اندازه تاثیر داشته را باید در گزارش دیگری به آن پرداخت، اما حال به وضعیت افزایش محلات حاشیه نشین می پردازیم.
۲۰ محله حاشیهنشین در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است
معاون آسیبهای اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: این استان در گذشته بیشتر روستانشین بود اما به دلیل مهاجرتهای گسترده به شهرها، اکنون بخش زیادی از جمعیت در حاشیه شهرها ساکن شدهاند و همین موضوع موجب بروز ناهنجاریهای اجتماعی شده است.
هادی فتاحی اصل می افزاید: تاکنون ۲۰ محله حاشیهنشین در استان شناسایی شده که بیشتر آنها در یاسوج، دهدشت و گچساران قرار دارند و ۱۱ محله نیز در وضعیت قرمز هستند.
سکونت ۲۰۹ هزار نفر در حاشیه کهگیلویه و بویراحمد
به گفته دبیرکار گروه تحول اجتماعی حاشیهنشینی در کهگیلویه و بویراحمد حاشیهنشینی خود یک آسیب اجتماعی است و در دل آن هزاران آسیب دیگر نهفته است.
علی اصغر فضیلت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سالهای اخیر در کاهش آسیبهای اجتماعی موفق نبودهایم، گفت: هماکنون یاسوج ۸ محله حاشیهنشین دارد که سه محله مهریان، مادوان و بلهزار در وضعیت قرمز قرار دارند و در مجموع ۲۰۹ هزار نفر در محلات حاشیهنشین یاسوج، دهدشت و گچساران سکونت دارند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد این محلات در ۱۰ حوزه از جمله اخلاق، بهداشت و سلامت، اقتصادی و فرهنگی با مشکلات جدی مواجهاند و آمار خودکشی بهویژه در میان جوانان و نوجوانان در این مناطق بالاست.
لزوم تهیه برنامه جامعه برای هر محله حاشیه نشین استان
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شناسایی تعداد زیادی از مناطق حاشیهنشین در سطح استان گفت: پیشنهاد میشود در فاز اول، چهار منطقه در استان به عنوان پایلوت انتخاب شوند که دو منطقه در شهر یاسوج مرکز استان و یک منطقه در هر یک از دو شهرستان دیگر خواهد بود.
فتاح محمدی هدف از این انتخاب را تمرکز منابع و برنامهریزی دقیقتر برای ساماندهی این مناطق عنوان کرد و افزود: شرایط و مسائل هر یک از این محلات با دیگری متفاوت است که به عنوان مثال، یک منطقه ممکن است با معضل دسترسی به زمین و مسکن دستوپنجه نرم کند و منطقهای دیگر با آسیبهای اجتماعی جدی مانند خودکشی یا فقدان نشاط اجتماعی روبرو باشد.
وی تاکید کرد: میبایست برای هر محله، بر اساس نیازهای خاص و اولویتبندی شده، برنامهای جداگانه و دقیق طراحی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم تهیه یک طرح جامع برای هر محله استان تاکید کرد و ادامه داد: این طرح باید دقیقاً مشخص کند که چه اقداماتی، توسط کدام دستگاه و با چه منابعی باید انجام پذیرد که برای این امر، نیازمند یک مدیریت واحد و منسجم در سطح هر محله هستیم تا از پراکندگی و موازیکاری جلوگیری شود.
محمدی خواستار همکاری همهجانبه دستگاهها شد و افزود: از همه نهادها و ادارات مرتبط، به ویژه سازمان مدیریت و برنامهریزی، اداره کل تبلیغات اسلامی، بهزیستی، کمیته امداد و دستگاههای عمرانی درخواست میکنم که نمایندهای تخصصی و دارای اختیار را برای همکاری در این کارگروه معرفی کنند
