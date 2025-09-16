  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

۱۱ محله حاشیه نشین کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت قرمز

یاسوج-معاون آسیب های اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۱ محله حاشیه نشین این استان در وضعیت قرمز قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر سه شنبه در کارگروه حاشیه‌نشینی با اشاره به شناسایی تعداد زیادی از مناطق حاشیه‌نشین در سطح استان اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود در فاز اول، چهار منطقه در استان به عنوان پایلوت انتخاب شوند که دو منطقه در شهر یاسوج مرکز استان و یک منطقه در هر یک از دو شهرستان دیگر خواهد بود.

وی هدف از این انتخاب را تمرکز منابع و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ساماندهی این مناطق عنوان کرد و افزود: شرایط و مسائل هر یک از این محلات با دیگری متفاوت است که به عنوان مثال، یک منطقه ممکن است با معضل دسترسی به زمین و مسکن دست‌وپنجه نرم کند و منطقه‌ای دیگر با آسیب‌های اجتماعی جدی مانند خودکشی یا فقدان نشاط اجتماعی روبرو باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: می‌بایست برای هر محله، بر اساس نیازهای خاص و اولویت‌بندی شده‌، برنامه‌ای جداگانه و دقیق طراحی شود.

وی بر لزوم تهیه یک طرح جامع برای هر محله استان تاکید کرد و ادامه داد: این طرح باید دقیقاً مشخص کند که چه اقداماتی، توسط کدام دستگاه و با چه منابعی باید انجام پذیرد که برای این امر، نیازمند یک مدیریت واحد و منسجم در سطح هر محله هستیم تا از پراکندگی و موازی‌کاری جلوگیری شود.

محمدی خواستار همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها شد و افزود: از همه نهادها و ادارات مرتبط، به ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اداره کل تبلیغات اسلامی، بهزیستی، کمیته امداد و دستگاه‌های عمرانی درخواست می‌کنم که نماینده‌ای تخصصی و دارای اختیار را برای همکاری در این کارگروه معرفی کنند.

معاون آسیب‌های اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان در گذشته بیشتر روستانشین بود اما به دلیل مهاجرت‌های گسترده به شهرها، اکنون بخش زیادی از جمعیت در حاشیه شهرها ساکن شده‌اند و همین موضوع موجب بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شده است.

هادی فتاحی اصل افزود: تاکنون ۲۰ محله حاشیه‌نشین در استان شناسایی شده که بیشتر آن‌ها در یاسوج، دهدشت و گچساران قرار دارند و ۱۱ محله نیز در وضعیت قرمز هستند.

سکونت ۲۰۹ هزار نفر در حاشیه کهگیلویه و بویراحمد

مسئول کانون خدمت رضوی در استان نیز در این نشست گفت: حاشیه‌نشینی خود یک آسیب اجتماعی است و در دل آن هزاران آسیب دیگر نهفته است.

فضیلت با بیان اینکه در سال‌های اخیر در کاهش آسیب‌های اجتماعی موفق نبوده‌ایم، افزود: هم‌اکنون یاسوج ۸ محله حاشیه‌نشین دارد که سه محله مهریان، مادوان و بلهزار در وضعیت قرمز قرار دارند. در مجموع ۲۰۹ هزار نفر در محلات حاشیه‌نشین یاسوج، دهدشت و گچساران سکونت دارند.

وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد این محلات در ۱۰ حوزه از جمله اخلاق، بهداشت و سلامت، اقتصادی و فرهنگی با مشکلات جدی مواجه‌اند و آمار خودکشی به‌ویژه در میان جوانان و نوجوانان در این مناطق بالاست.

