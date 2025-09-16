۱۱ محله حاشیه‌نشین کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر سه شنبه در کارگروه حاشیهنشینی با اشاره به شناسایی تعداد زیادی از مناطق حاشیهنشین در سطح استان اظهار کرد: پیشنهاد میشود در فاز اول، چهار منطقه در استان به عنوان پایلوت انتخاب شوند که دو منطقه در شهر یاسوج مرکز استان و یک منطقه در هر یک از دو شهرستان دیگر خواهد بود.
وی هدف از این انتخاب را تمرکز منابع و برنامهریزی دقیقتر برای ساماندهی این مناطق عنوان کرد و افزود: شرایط و مسائل هر یک از این محلات با دیگری متفاوت است که به عنوان مثال، یک منطقه ممکن است با معضل دسترسی به زمین و مسکن دستوپنجه نرم کند و منطقهای دیگر با آسیبهای اجتماعی جدی مانند خودکشی یا فقدان نشاط اجتماعی روبرو باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: میبایست برای هر محله، بر اساس نیازهای خاص و اولویتبندی شده، برنامهای جداگانه و دقیق طراحی شود.
وی بر لزوم تهیه یک طرح جامع برای هر محله استان تاکید کرد و ادامه داد: این طرح باید دقیقاً مشخص کند که چه اقداماتی، توسط کدام دستگاه و با چه منابعی باید انجام پذیرد که برای این امر، نیازمند یک مدیریت واحد و منسجم در سطح هر محله هستیم تا از پراکندگی و موازیکاری جلوگیری شود.
محمدی خواستار همکاری همهجانبه دستگاهها شد و افزود: از همه نهادها و ادارات مرتبط، به ویژه سازمان مدیریت و برنامهریزی، اداره کل تبلیغات اسلامی، بهزیستی، کمیته امداد و دستگاههای عمرانی درخواست میکنم که نمایندهای تخصصی و دارای اختیار را برای همکاری در این کارگروه معرفی کنند.
۱۱ محله حاشیهنشین کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت قرمز
معاون آسیبهای اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان در گذشته بیشتر روستانشین بود اما به دلیل مهاجرتهای گسترده به شهرها، اکنون بخش زیادی از جمعیت در حاشیه شهرها ساکن شدهاند و همین موضوع موجب بروز ناهنجاریهای اجتماعی شده است.
هادی فتاحی اصل افزود: تاکنون ۲۰ محله حاشیهنشین در استان شناسایی شده که بیشتر آنها در یاسوج، دهدشت و گچساران قرار دارند و ۱۱ محله نیز در وضعیت قرمز هستند.
سکونت ۲۰۹ هزار نفر در حاشیه کهگیلویه و بویراحمد
مسئول کانون خدمت رضوی در استان نیز در این نشست گفت: حاشیهنشینی خود یک آسیب اجتماعی است و در دل آن هزاران آسیب دیگر نهفته است.
فضیلت با بیان اینکه در سالهای اخیر در کاهش آسیبهای اجتماعی موفق نبودهایم، افزود: هماکنون یاسوج ۸ محله حاشیهنشین دارد که سه محله مهریان، مادوان و بلهزار در وضعیت قرمز قرار دارند. در مجموع ۲۰۹ هزار نفر در محلات حاشیهنشین یاسوج، دهدشت و گچساران سکونت دارند.
وی گفت: بررسیها نشان میدهد این محلات در ۱۰ حوزه از جمله اخلاق، بهداشت و سلامت، اقتصادی و فرهنگی با مشکلات جدی مواجهاند و آمار خودکشی بهویژه در میان جوانان و نوجوانان در این مناطق بالاست.
