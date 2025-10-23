مدیران نقاط ضعف را رفع کنند؛سیاست های دولت با همراهی مردم اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر پنج شنبه در آئین جشنواره تجلیل از دستگاه‌های برتر اجرایی استان که همزمان با روز ملی آمار و برنامه ریزی برگزار شد با اشاره به اهمیت برنامه ریزی گفت: اولین برنامه منسجم قبل از انقلاب از سال ۱۳۲۷ با برنامه اول تا پنجم اجرایی شد و در برنامه ششم بحث آمایش سرزمین پررنگ بود اما مقارن با انقلاب اجرا نشد.

وی افزود: بلندپروازی‌های برنامه ششم و هفتم مانع از دیده شدن برنامه‌های سوم و چهارم شد که از سال ۱۳۶۷ اولین برنامه توسعه به صورت مدون نوشته شد و در حال حاضر در برنامه هفتم هستیم.

رحمانی توجه به برنامه ریزی را از ارکان مهم هر مجموعه دانست و گفت: هر برنامه‌ای که اجرا می‌شود باید در جلسات بعد مورد ارزیابی برای آسیب شناسی و اصلاح قرار گیرد.

وی آسیب جدی برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب را پیش بردن تمام مسائل بخشها به صورت همزمان در حالی که منابع کافی وجود نداشت، دانست و تأکید کرد: اگر نگاه تجربی به دنیا داشته باشیم باید در هر برنامه دو یا سه هدف کلی در نظر گرفته و در آن حوزه‌ها رشد ایجاد کنیم تا سایر حوزه‌ها از این رشد بهره مند شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به اهمیت آمار به عنوان اساس برنامه ریزی اشاره کرد و گفت: تعریف گام‌ها برای رسیدن به وضع مطلوب و ترسیم آینده نیازمند آمار دقیق است و نبود آمار منجر به بروز خطا می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت همراهی مردم در اجرای سیاستهای دولت گفت: اگر مردم همراه نباشند سیاستهای دولت به اجرا درنمی آید چراکه اخلاق پایه و اساس کار برای باورپذیری مردم است و تصمیم و اجرا نباید در تضاد باشد که منجر به بروز بی اعتمادی عمومی شود.

رحمانی به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: سرمایه اجتماعی در زمان جنگ ۱۲ روزه در کنار تدابیر مقام معظم رهبری، دلاوری نیروهای نظامی و انتظامی و برنامه ریزی خوب دولت در جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و بنزین از عوامل ایجاد انسجام در این ۱۲ روز جنگ تحمیلی بوده است.

وی با اشاره به توجه مدیران در خدمت به مردم تصریح کرد: ارباب رجوع همان گونه که از لفظش مشخص است؛ اربابی است که مراجعه می‌کند و مسئولان باید چنین نگاهی داشته باشند و خدمت به مردم به معنای نگاه از بالا نیست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزاری چنین جشنواره‌هایی را در تقویت اعتمادسازی مردم نسبت به دولت و حاکمیت مؤثر دانست و گفت: فرایند ارزیابی بر اساس دو شاخص اختصاصی و عمومی صورت می‌گیرد که هرکدام ۱۰۰۰ امتیاز دارند.

وی از مدیران خواست به دنبال رفع نقاط ضعف باشند و به مستندسازی ضعیف و بارگذاری در زمان نامناسب به عنوان ضعف برخی دستگاه‌ها اشاره کرد.

رحمانی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات انجام شده در استان اشاره کرد و گفت: در راههای فرعی و روستایی سال گذشته بالغ بر ۲۵۰ درصد تخصیص داشتیم، در بزرگراه‌ها از ۵۵۰ میلیارد تومان به ۱,۴۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت و در حوزه آب ۱۵۲ درصد تخصیص داشتیم.

وی به بحث محله محوری نیز اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های مختلفی با هدف رفع موازی کاری و با محوریت مسجد، محله، شورا و دهیاری کار کنند و در شهرستانها شورای راهبری به ریاست فرماندار تشکیل شده تا مسائل احصاء شود.

وی اجتماع در محلات را موجب شناسایی امکانات و رفع چالش‌ها دانست و گفت: به صورت نمونه در هر شهرستان با یک محله آغاز و سپس در سایر محلات صورت می‌گیرد.

در پایان این آئین از دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل امور مالیاتی استان، سازمان تبلیغات، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل زندان‌ها، شرکت گاز، اداره کل راه و شهرسازی، شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل ارشاد اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق، اداره کل کمیته امداد، اداره کل راهداری بعنوان دستگاه‌های برتر در رتبه بندی‌های مختلف تجلیل بعمل آمد.