حاشیه نشینی یاسوج را در خود می بلعد/ ۱۰۰ هزار نفر در حاشیه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، زینب امیدی: حاشیه نشینی خود به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، پیامدها و آثار متفاوتی در سطوح خرد و کلان در جامعه به جای می‌گذارد و در این میان در کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج به عنوان مرکز استان بیشترین مهاجر و حاشیه نشین را در خود جای داده است.

مهاجرت، عامل اصلی پیدایش حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی بوده و مهاجرین بیشتر، روستاییانی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می‌شوند که این مهاجرت تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را با خود به همراه می‌آورد.

گسترش حاشیه نشینی در سطح خرد موجب ایجاد اختلال در امنیت روانی ساکنان شهرها و در سطح کلان موجب ایجاد انواع آسیب‌ها و ناهنجاریهای اجتماعی می‌شود.

بر اساس گزارشات، جمعیت شهرنشین ایران ۲۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی بوده و ۷۳ درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کنند.

۱۰۰ هزار نفر در حاشیه شهر یاسوج زندگی می‌کنند

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مهمترین مشکل در مناطق حاشیه نشین، مشکلاتی فرهنگی است، گفت: یکی از شاخص‌های اساسی در کشورهای در حال توسعه مسئله حاشیه نشینی است که باید آن را جدی گرفت.

احد جمالی با بیان اینکه ۱۰۰ هزار نفر در حاشیه شهر یاسوج زندگی می‌کنند، اظهار داشت: یکی از مشکلات امروزه جامعه مهاجرت به مناطق کمتر توسعه یافته است.

وی اظهار داشت: بیش از ۱۰ درصد جمعیت استان در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و بیشتر جمعیت حاشیه نشین این استان در شهرهای یاسوج و گچساران هستند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اعتباراتی در زمینه کنترل و پیشگیری آسیب‌های اجتماعی در حاشیه شهرها هزینه می‌شود، گفت: در این راستا کارگاه‌های آموزشی برگزار شده و کلاس‌های توانمند سازی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز در حاشیه شهرها ارائه می‌شود.

حجت الاسلام میر محمدی تجهیز کانون‌های فرهنگی و هنری، مساجد و کتابخانه ها را از دیگر فعالیت‌های انجام شده در حاشیه شهرهای استان عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ مهاجرت از روستاهای کهگیلویه و بویراحمد به سوی حاشیه شهرها، یا خود مشکلات بسیاری به همراه داشته است.

اشتغال پایدار راه را بر مهاجرت می‌بندد

وی اظهار داشت: در سالهای اخیر با اعطای تسهیلات به روستاها برای اشتغالزایی و ایجاد مسکن مناسب برای روستاییان و توسعه زیرساختها، امید داریم که مهاجرت معکوس شده و گرایش به سکونت در روستاها افزایش یابد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این راستا در گفتگو با خبرنگار افزایش سرمایه گذاری برای توسعه پایدار روستاها را در کاهش مهاجرت از روستاها و کاهش حاشیه نشینی بسیار مهم دانست.

حسین کلانتری افزود: محرومیت‌هایی که از گذشته بوده سبب شد که در یک بازه زمانی مهاجرت افزایش یابد اما در سالهای اخیر به دلیل توسعه اقتصادی در روستاها و ایجاد زیرساختهای مناسب گرایش به سکونت در روستاها بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: یکی از راهبردها و اولویت‌های دولت، توسعه پایدار روستاها و جلوگیری و کنترل مهاجرت روستاییان است که در این راستا نیز فعالیت‌های خوبی انجام شده است.

کلانتری افزود: در سال گذشته، رفع محرومیت زیلایی بویراحمد در دستور کار قرار گرفت و ۷۲۰ میلیارد ریال برای اجرای ۱۰ طرح عمرانی، خدماتی و توسعه در این منطقه اختصاص یافت.

وی بیان داشت: کهگیلویه و بویراحمد دارای یکهزار و ۶۷۶ روستای دارای سکنه است.

توسعه اقتصادی روستاها حاشیه نشینی را کاهش می‌دهد

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه حاشیه نشینی در شهر یاسوج نگران کننده است، گفت: در برخی مناطق شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون به ویژه حاشیه شهر یاسوج با کمبود فضای آموزشی روبه‌رو هستیم.

مهدی روشنفکر افزود: بخش اعظمی از مهاجرت‌ها از مناطق مختلف استان و شهرستان به یاسوج به دلیل نبود امکانات و اشتغال است و با توجه به اینکه کهگیلویه و بویراحمد در حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی ظرفیت‌های بسیاری دارد، سرمایه گذاری و گسترش طرح‌های اشتغال زایی متناسب با زیرساخت‌ها و پتانسیل‌های موجود می‌تواند در مهاجرت معکوس مؤثر باشد.

وی اظهار داشت: ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم و تأمین رفاه نسبی تنها راه کنترل مهاجرت و حتی مهاجرت معکوس به سمت روستاها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه نشینی، تقاضا برای منابع آموزشی و پرورشی را بدون ایجاد زیرساخت‌ها افزایش می‌دهد و این امر فشاری مضاعف بر منابع موجود وارد می‌کند و از دیگر سو، نبود زیرساخت‌ها و گسترش ناگهانی سکونتگاه‌ها، در حاشیه شهرها، حجمی عظیم از شغل‌های کاذب و ناهنجاری‌ها را بر جامعه وارد می‌کند و به نظر می‌رسد تنها راه، ممکن ساختن مهاجرت معکوس و افزایش امید در روستاها و اشتغالزایی پایدار برای روستاییان باشد.