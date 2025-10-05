به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس استان تهران، صبح امروز (یکشنبه) حوالی ساعت ۰۶:۱۹، تصادف سه دستگاه خودرو شامل یک کامیون، یک مینی‌بوس و یک دستگاه پراید در محور دماوند به فیروزکوه، محدوده آبسرد، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان تهران گزارش شد.

به‌دنبال اعلام این حادثه، سه دستگاه آمبولانس، یک اتوبوس آمبولانس و دو خودروی فرماندهی فوراً به محل اعزام شدند.

بر اساس اعلام اورژانس، در این سانحه ۲۰ نفر مصدوم شدند و دو نفر فوت شدند، که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، به مراکز درمانی منتقل شدند. حال دو نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.

علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.