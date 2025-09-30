داروی آرتروز ممکن است فوایدی برای سلامت قلب داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان اخیراً گزارش دادند که متوترکسات در مقایسه با داروی دیگری برای آرتروز به نام سولفاسالازین، فشار خون را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

«آردوینو مانگونی»، محقق ارشد و استاد استراتژیک داروشناسی بالینی در دانشگاه فلیندرز استرالیا، گفت: «ما دریافتیم که متوترکسات در مقایسه با افرادی که سولفاسالازین مصرف می‌کنند، فشار خون سیستولیک را به طور متوسط ۷.۴ میلی‌متر بر جیوه کاهش می‌دهد.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «این نوع کاهش معنادار تلقی می‌شود زیرا حتی کاهش اندک فشار خون می‌تواند خطر مشکلات جدی قلبی مانند حملات قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد.»

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که آرتریت روماتوئید در حدود ۱ نفر از هر ۱۰۰ نفر رخ می‌دهد. این بیماری یک اختلال خودایمنی است که زمانی رخ می‌دهد که سیستم ایمنی به مفاصل فرد حمله می‌کند و باعث درد و تورم می‌شود.

برای مطالعه جدید، محققان به طور تصادفی ۶۲ بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید که به تازگی تشخیص داده شده بودند را برای دریافت تزریق منظم متوترکسات یا سولفاسالازین تعیین کردند.

پس از شش ماه، افرادی که متوترکسات دریافت می‌کردند، فشار خون سیستولیک (فشار خون بالا) آنها به طور قابل توجهی کاهش یافته بود. سیستولیک، فشار خون در رگ‌های خونی در طول ضربان قلب است. این عدد، بالاترین عدد در اندازه‌گیری فشار خون است.

محققان دریافتند که این مزیت به نظر نمی‌رسد با بهبود علائم آرتروز فرد یا سفتی شریان‌های او مرتبط باشد.

این بدان معناست که این دارو ممکن است از راه‌های دیگری مانند تسکین التهاب یا بهبود سلامت رگ‌های خونی به قلب کمک کند.

آردوینو گفت: «مدتی است که می‌دانیم متوترکسات به التهاب کمک می‌کند، اما اکنون می‌بینیم که ممکن است به کاهش فشار خون نیز کمک کند، که یک عامل خطر اصلی برای بیماری قلبی است. این یافته می‌تواند گامی بزرگ در نحوه مراقبت از افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید باشد.»

نتایج همچنین نشان داد که برخی از ویژگی‌های ژنتیکی باعث می‌شود برخی از افراد بیشتر در معرض افت فشار خون ناشی از متوترکسات باشند.

آردوینو گفت: «به طور خلاصه، اگر کسی انواع ژن خاصی داشته باشد، متوترکسات ممکن است با تأثیر مثبت بر فشار خون، علاوه بر نقش معمول خود در درمان آرتریت روماتوئید، یک مزیت به سلامت قلب نیز به همراه داشته باشد.»

با این حال، «سارا توماسی»، محقق ارشد، خاطرنشان کرد که برای تأیید این یافته‌ها و فهمیدن دقیق اینکه چرا متوترکسات در برخی افراد فشار خون را کاهش می‌دهد، مطالعات بیشتری لازم است.

توماسی، دانشمند پزشکی در دانشگاه فلیندرز، در یک نشست خبری گفت: «نتایج نشان می‌دهد که این داروی شناخته‌شده برای آرتروز می‌تواند در محافظت از سلامت قلب نیز نقش داشته باشد، به‌ویژه در افرادی که به دلیل التهاب در معرض خطر بیشتری هستند.»