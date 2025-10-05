دریافت 6 MB
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

قالیباف: کالابرگ منظم و مسکن‌سازی، آرامش پایدار می‌آورد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شروع اجرای فوری طرح کالابرگ الکترونیک لازمه بهبود معیشت مردم است.

