دریافت 6 MB کد خبر 6611846 https://mehrnews.com/x39cNF ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷ کد خبر 6611846 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷ قالیباف: کالابرگ منظم و مسکنسازی، آرامش پایدار میآورد رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شروع اجرای فوری طرح کالابرگ الکترونیک لازمه بهبود معیشت مردم است.
