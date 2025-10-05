  1. سیاست
  2. مجلس
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۴

تجلیل از کشتی‌گیران و اهدای پیراهن تیم ملی به قالیباف در صحن مجلس

در مراسمی رسمی و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، از کشتی‌گیران مدال‌آور کشورمان در رقابت‌های جهانی در صحن علنی مجلس تقدیر و تجلیل به عمل آمد.  

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از کشتی‌گیران مدال‌آور کشورمان در مسابقات جهانی، امروز با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر ورزش و جوانان و نمایندگان در صحن علنی مجلس برگزار شد.

در این مراسم، از افتخارآفرینان عرصه کشتی که با کسب مدال‌های ارزشمند جهانی، پرچم کشور را در سطح بین‌المللی برافراشته‌اند، تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم، پیراهن تیم ملی کشتی منقش به نام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به وی اهدا شد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان مراسم با قهرمانان کشتی عکس یادگاری انداختند.

کد خبر 6611770
زهرا علیدادی

