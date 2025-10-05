به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از کشتی‌گیران مدال‌آور کشورمان در مسابقات جهانی، امروز با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر ورزش و جوانان و نمایندگان در صحن علنی مجلس برگزار شد.

در این مراسم، از افتخارآفرینان عرصه کشتی که با کسب مدال‌های ارزشمند جهانی، پرچم کشور را در سطح بین‌المللی برافراشته‌اند، تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم، پیراهن تیم ملی کشتی منقش به نام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به وی اهدا شد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان مراسم با قهرمانان کشتی عکس یادگاری انداختند.