قالیباف: کشتی‌گیران ایران در میدان ورزش سربازی کردند

رئیس مجلس در دیدار با قهرمانان کشتی گفت: شما در میدان ورزش سربازی کردید و پرچم پرافتخار ایران را در این روزهای حساس به اهتزاز درآوردید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی غیررسمی که صبح امروز با حضور قهرمانان و پهلوانان کشتی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه خداوند بزرگ را شاکرم که نمایندگان مجلس امروز در جمع قهرمانانی هستند که باعث غرور و افتخار ملی شدند، گفت: نمایندگان مجلس مانند همه مردم در کنار شما در مسابقات زاگرب بودند و آن لحظه‌ای که روی تشک کشتی نفس می‌کشیدید، همه دعا می‌کردند. وقتی می‌جنگیدید، قلب مردم برای شما می‌تپید و شاهد زحمات و عرق غیرت شما بودند.

قالیباف ضمن تقدیر از ریاست فدراسیون کشتی و همه مربیان این رشته، بیان کرد: بعد از ۱۲ سال شاهد قهرمانی همزمان کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی بودیم که افتخار بزرگی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به نسل جنگ و نوجوانان بسیجی اشاره کرد و گفت: آن‌ها در سنین پایین و آغاز دفاع مقدس، پا به میدان گذاشتند و همه چیز خود را برای ایران عزیز گذاشتند تا از سرزمین، جغرافیا، ارزش‌های ایران و مکتب قرآن و اهل بیت دفاع کنند. آنان با غیرت ایرانی و تعهد دینی خود به میدان آمدند و امروز خوشحالیم که شما هم در عرصه ورزش سربازی کردید و پرچم پرافتخار ایران را در این روزهای حساس به اهتزاز درآوردید و مورد احترام همه ملت ایران قرار گرفتید.

قالیباف از رئیس فدراسیون کشتی تقدیر کرد و گفت: با برنامه‌ریزی خوب و مسیر درست این افتخارات به دست آمد. به طور ویژه از پژمان درستکار و حسن رنگرز، سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی تقدیر و تشکر می‌کنم.

رئیس مجلس همچنین از امیرحسین زارع به خاطر احترام به پرچم ایران پس از قهرمانی در مسابقات کشتی تمجید کرد و افزود: او با این حرکت، جشن شخصی و پیروزی را به مراسم وفاداری به میهن اسلامی تبدیل کرد و یک امر شخصی را به یک امر ملی بدل ساخت.

قالیباف با اشاره به جنگندگی قهرمانان کشتی افزود: برادر عزیزمان دانیال سهرابی با ابروی پاره و شرایط بسیار سخت کشتی گرفت و مبارزه کرد. او نشان داد در همان لحظات دشوار حتی با عرق خشک نشده کشتی، یاد خانواده و برادر مریضش بود که این نشان‌دهنده فرهنگ محوری و اهمیت خانواده در فرهنگ ایرانی است.

وی تاکید کرد: اگر ایران قوی می‌خواهیم، هیچ راهی به جز تقویت خانواده نیست و این اساس کار ماست.

قالیباف در پایان گفت: علیرضا دبیر در جایی گفت که کشتی ما مانند توان ما در عرصه موشکی است و ما ثابت کردیم که می‌توانیم. بر این اساس، بنده هم می‌گویم که شک نکنید در هر عرصه‌ای که با این روحیه وارد شویم، سنت الهی اجرا می‌شود و خداوند وعده داده است که نصر من الله و فتح قریب.

کد خبر 6611758
زهرا علیدادی

