به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی غیررسمی که صبح امروز با حضور قهرمانان و پهلوانان کشتی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه خداوند بزرگ را شاکرم که نمایندگان مجلس امروز در جمع قهرمانانی هستند که باعث غرور و افتخار ملی شدند، گفت: نمایندگان مجلس مانند همه مردم در کنار شما در مسابقات زاگرب بودند و آن لحظهای که روی تشک کشتی نفس میکشیدید، همه دعا میکردند. وقتی میجنگیدید، قلب مردم برای شما میتپید و شاهد زحمات و عرق غیرت شما بودند.
قالیباف ضمن تقدیر از ریاست فدراسیون کشتی و همه مربیان این رشته، بیان کرد: بعد از ۱۲ سال شاهد قهرمانی همزمان کشتی آزاد و فرنگی در رقابتهای جهانی بودیم که افتخار بزرگی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به نسل جنگ و نوجوانان بسیجی اشاره کرد و گفت: آنها در سنین پایین و آغاز دفاع مقدس، پا به میدان گذاشتند و همه چیز خود را برای ایران عزیز گذاشتند تا از سرزمین، جغرافیا، ارزشهای ایران و مکتب قرآن و اهل بیت دفاع کنند. آنان با غیرت ایرانی و تعهد دینی خود به میدان آمدند و امروز خوشحالیم که شما هم در عرصه ورزش سربازی کردید و پرچم پرافتخار ایران را در این روزهای حساس به اهتزاز درآوردید و مورد احترام همه ملت ایران قرار گرفتید.
قالیباف از رئیس فدراسیون کشتی تقدیر کرد و گفت: با برنامهریزی خوب و مسیر درست این افتخارات به دست آمد. به طور ویژه از پژمان درستکار و حسن رنگرز، سرمربیان تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی تقدیر و تشکر میکنم.
رئیس مجلس همچنین از امیرحسین زارع به خاطر احترام به پرچم ایران پس از قهرمانی در مسابقات کشتی تمجید کرد و افزود: او با این حرکت، جشن شخصی و پیروزی را به مراسم وفاداری به میهن اسلامی تبدیل کرد و یک امر شخصی را به یک امر ملی بدل ساخت.
قالیباف با اشاره به جنگندگی قهرمانان کشتی افزود: برادر عزیزمان دانیال سهرابی با ابروی پاره و شرایط بسیار سخت کشتی گرفت و مبارزه کرد. او نشان داد در همان لحظات دشوار حتی با عرق خشک نشده کشتی، یاد خانواده و برادر مریضش بود که این نشاندهنده فرهنگ محوری و اهمیت خانواده در فرهنگ ایرانی است.
وی تاکید کرد: اگر ایران قوی میخواهیم، هیچ راهی به جز تقویت خانواده نیست و این اساس کار ماست.
قالیباف در پایان گفت: علیرضا دبیر در جایی گفت که کشتی ما مانند توان ما در عرصه موشکی است و ما ثابت کردیم که میتوانیم. بر این اساس، بنده هم میگویم که شک نکنید در هر عرصهای که با این روحیه وارد شویم، سنت الهی اجرا میشود و خداوند وعده داده است که نصر من الله و فتح قریب.
