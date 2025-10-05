اجرای طرح جامع رایگان سلامت مردان برای اولین بار ویژه تاکسیرانان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، با اشاره به اهمیت سلامت جسمی و روانی تاکسیرانان گفت: رانندگان تاکسی به دلیل شرایط کاری خاص، از جمله نشستن طولانی، فشارهای ناشی از ترافیک و تماس با آلودگیها، در معرض مشکلات متعددی قرار دارند. این طرح با هدف پیشگیری از بیماریها و ارتقای کیفیت زندگی تاکسیرانان اجرا میشود.
وی با اشاره به قرارداد همکاری سازمان تاکسیرانی با شرکت شهرسالم شهرداری تهران اظهار کرد: در راستای اجرای این قرارداد و با هدف حمایت از تاکسیرانان و ارتقای سطح سلامت آنان، برای نخستین بار تاکسیرانان مرد از خدمات رایگان آزمایشهای غربالگری تخصصی بهرهمند خواهند شد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران افزود: مرحله نخست طرح ویژه بانوان تاکسیران از سال گذشته آغاز شد که طی آن ۵۳۰ نفر از ۸۳۰ بانوی واجد شرایط، معاینات کامل سلامت زنان را دریافت کردند. هزینه این خدمات که حدود شش و نیم میلیون تومان برای هر نفر برآورد شده بود، بهطور کامل توسط شهرداری پرداخت شد.
وی ادامه داد: از اواسط آبانماه، حدود ۱۳ هزار تاکسیران مرد نیز تحت پوشش خدمات رایگان سلامت قرار میگیرند. این معاینات شامل آزمایشهای پایه و تخصصی، معاینات بینایی و شنوایی، نوار قلب و تست اسپیرومتری است و تمامی هزینهها توسط سازمان تأمین میشود.
مالکی در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر حفظ سلامت رانندگان، به ارتقای کیفیت خدمات حملونقل شهری، افزایش ایمنی سفرها و رضایت شهروندان کمک خواهد کرد.
نظر شما