به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، از استقبال گسترده مردم تهران به‌ویژه زنان، دختران و کودکان در پویش «دستمریزاد» خبر داد و گفت: این حرکت مردمی به پلی میان دل‌های مردم و مدافعان وطن تبدیل شد.

درخصوص جزئیات این پویش اظهارکرد: کمپین دستمریزاد از یک تمایل عمومی مردم تهران، به‌ویژه در دل محلات، به‌خصوص زنان، دختران و کودکان شکل گرفت که در طول دفاع مقدس ۱۲روزه می‌خواستند قدردانی خود را به هر بیانی، چه با دل‌نوشته‌ها و چه با دست‌آفریده‌های هنری فردی و جمعی، به نیروهای مسلح ابراز کنند.

وی افزود: ما در شهرداری تهران تلاش کردیم تا نقش تسهیلگر و رابط را ایفا کنیم تا این پیام‌ها و هدایا به دست نیروهای مسلح و خانواده‌هایشان برسد. این روند در ابتدای هفته دفاع مقدس با برگزاری اختتامیه طرح دستمریزاد در میدان شهدای هفتم‌تیر به ثمر نشست و نمایندگانی از ستاد نیروهای مسلح هدایا را دریافت کردند.

اردبیلی با اشاره به ادامه این حرکت مردمی خاطرنشان کرد: اکرانی که این روزها با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری تهران در سطح شهر شاهد آن هستیم، در واقع پاسخ نیروهای مسلح به دل‌نوشته‌های پاک و خالص و محبت صمیمانه مردم است. این رفت‌وبرگشت پیام‌ها، چشم‌نواز و مایه آرامش است؛ چراکه هم قدردانی مردم از مدافعان امنیت و آرامش کشور را نشان می‌دهد و هم انسجام و پیوند قلبی میان مردم و نیروهای مسلح را تقویت می‌کند.

وی افزود: این انسجام و ارتباط عاطفی و روحی میان مردم و رزمندگان، از بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور برای حفظ اتحاد و رویارویی با هرگونه تهدید و حرکت به سوی آینده‌ای روشن است.

به گفته رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در این پویش بیش از ۴ هزار دل‌نوشته، نقاشی، صنایع‌دستی، دست‌آفریده‌های هنری فاخر و آثار متنوع دیگر از سوی مردم جمع‌آوری و به نیروهای مسلح و خانواده‌های آنان اهدا شده است.