به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی ثانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه؛ ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: دو سال است که با طوفان الاقصی که در منطقه به وجود آمد، دنیا در راستای یک تجربه دیگری قرار گرفت، دو سال است که بر سر مردم غزه بمب، راکت، خمپاره، موشک و گلوله می بارد و دو سال است که جنایت های جنگی در ابعاد مختلف بر سر این ملت مظلوم می ریزد.

وی افزود: در این دو سال، مردم غزه هزینه های سنگینی را پرداختند و در این دو سال خاک و خونشان با هم درآمیخت. ضربه هولناک ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳، به وجود آورنده آنچنان قوت و قدرت و اقتداری در این عرصه جغرافیایی کوچک شد که رزمندگان حماس به تنهایی در یک نقشه چند لایه بسیار قوی و موفق توانستند قدرتی بسیار عظیم و آنگونه‌ای را در دنیا، اینگونه به مسلخ بکشانند و اینگونه افتضاح کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز دنیا یک پویش دیگری را تجربه می‌کند، این پویش عظیم جدید مسیر تاریخ را به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد، تجربه‌ای است که یک‌صدایی، یکپارچگی، پیوند ملت‌ها، وحدت شعارها، همبستگی ملت‌ها و اقتدار را از تهران گرفته تا لندن و پاریس و بلژیک و کپنهاک و آفریقا و آسیا و همه جای دنیا توانسته است به وجود آورد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این وحدت ملت ها در همه صحنه های بین المللی به رخ جهانیان کشیده شده است که حتی در سازمان ملل، وقتی که این جرثومه فساد و تباهی پشت تیربون قرار گرفت، بیشتر نمایندگان این ملت ها، صندلی های سازمان ملل را خالی کردند. این حرکت می تواند وحدت امت ها و ملت ها را در ابعاد مختلف در دنیا در مقابل رژیم سفاک صهیونیستی به وجود بیاورد.

وی در ادامه، گفت: این حرکتی که ناوگان عظیم دریایی صمود به وجود آورده است و امروز دل به دریا زدند و با این همه خطرات و دستگیری‌هایی که وجود داشته و با این همه مشکلاتی که برای آنها وجود آورده‌اند، مجدد می‌بینید که مقاومت کرده و روز به روز به این ناوگان دریایی اضافه می‌شود و این نمادی از پیروزی ملت‌ها در مقابل استکبار جهانی و آمریکا و صهیونیسم است.

محسنی ثانی در پایان تاکید کرد: بزرگترین سرمایه این انقلاب و این دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی، اعتماد مردم و پشتوانه مردم است. ما بزرگترین پشتوانه ای را که می توانیم روی آن حساب کنیم، پشتوانه مردمی و اعتماد مردمی است.