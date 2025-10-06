خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: عملیات جسورانه مقاومت فلسطین که در روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تحت عنوان «طوفان الاقصی» انجام شد، به یک بیداری جهانی تبدیل شده است؛ یک قیام اخلاقی، معنوی و سیاسی علیه اشغالگری و بیعدالتی.
«نواف تکروری» رئیس هیئت علمای فلسطین، به مناسبت دومین سالروز این عملیات، در گفتگویی اختصاصی با تارنمای خبری «ایلکه»، تحلیلی عمیق درباره اهمیت این نقطه عطف، تاثیر آن بر رژیم اشغالگر و نسلکشی جاری در غزه ارائه کرد. به گفته وی، عملیات طوفان الاقصی، چهره واقعی اشغالگران را برملا و پس از سالها نادیدهانگاشتن و خیانت، آرمان فلسطین را احیا کرد.
در ادامه، تحلیل «نواف تکروری» درباره عملیات طوفان الاقصی و ثمرات آن را مطالعه می کنید؛
طوفان الاقصی افسانه شکستناپذیری اسرائیل را درهم شکست
اسرائیل دهها سال تصویری از برتری نظامی، اشراف اطلاعاتی و کنترل بیچونوچرایی برای خود ترسیم کرده بود. عملیات طوفان الاقصی این تصویر را تنها در یک صبحگاه از هم پاشید. این طوفان، قدرت دشمن را بهطور بازگشتناپذیری درهم شکست. رژیم اسرائیل در برابر جهانیان تحقیر شد.
این عملیات آنچه را که پنهان بود آشکار کرد؛ تخریب بیمارستانها، مدارس و مساجد؛ قتلعام کودکان و زنان و دورویی کسانی که ادعای دفاع از حقوق بشر را دارند. همه این جنایات برای جهانیان نمایان شد. توانایی مقاومت در نفوذ به مناطق تحت کنترل اسرائیل، تصرف پایگاههای نظامی و به اسارت گرفتن نیروهای اسرائیلی، ضربهای روانی و استراتژیک به اشغالگران وارد کرد که از سال ۱۹۴۸ بیسابقه بود.
نسلکشی از سر استیصال، نه قدرت
به دنبال این عملیات، رژیم صهیونیستی حملهای همهجانبه به غزه را آغاز کرد؛ کارزاری از نسلکشی، گرسنگی و تخریب که اکنون وارد دومین سال خود شده است. این جنایات نه از اعتمادبهنفس، بلکه از وحشت و تحقیر ناشی میشود.
هر جنایتی که اشغالگران امروز مرتکب میشوند، برای بازگرداندن بخشی از حیثیت ازدسترفتهشان است. قتلعامهای آنها از سر جنون است. آنها کنترل روایت، اعتبار نظامی و جایگاه اخلاقی خود را از دست دادهاند. آنها میکشند تا قوی به نظر برسند، اما هر بمبی که میاندازند، تنها ضعفشان را بیشتر آشکار میکند.
با وجود شمار غیرقابلتصور قربانیان، بیش از ۶۷ هزار شهید و بیش از ۱۷۰ هزار زخمی، مردم غزه همچنان استوار ماندهاند. خانوادهها گرسنگی، آوارگی و از دست دادن محلههای کامل را تحمل میکنند، اما از ترک سرزمین خود سر باز میزنند. قدرت دشمن توخالی است. این پایداری مردم ماست که آنها را به وحشت انداخته است.
طوفانی که به جهان رسید
عملیات طوفان الاقصی به مرزهای غزه محدود نماند و تاثیرات آن در سراسر قارهها گسترش یافت و ریاکاری و تزویر را افشا کرد و همبستگی را برانگیخت. این طوفان به سراسر جهان سرایت کرد. چهره انسانی و اصولی مردمان آزاد، دانشجویان، فعالان و شهروندانی که در خیابانهای لندن، نیویورک، مادرید و جاکارتا به میدان آمدند را به تصویر کشید. در عین حال، دروغ دموکراسیهای غربی از واشنگتن و پاریس تا برلین را که رهبرانشان دم از آزادی میزنند اما از نسلکشی حمایت میکنند، برملا کرد.
از اکتبر ۲۰۲۳، میلیونها نفر در سراسر جهان به تظاهرات بیسابقه در حمایت از فلسطین پیوستهاند، در حالی که چند دولت از جمله اسپانیا، ایرلند و آفریقای جنوبی مواضع شجاعانهای علیه جنایات رژیم صهیونیستی اتخاذ کردهاند. در مقابل، مدافعان بهاصطلاح حقوق بشر در آمریکا و اروپا به اشغالگران سلاح داده و قطعنامههای آتشبس در سازمان ملل را وتو کردهاند، که این امر سرخوردگی جهانی از رهبری اخلاقی غرب را عمیقتر کرده است.
عادیسازی زیر بار حقیقت فروپاشید
پیش از طوفان، چندین کشور عربی به سوی عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی شتاب داشتند. امروز، این پروژهها به ویرانه تبدیل شدهاند. این طوفان راه عادیسازی را به روی هر فرد باشرافتی بست. کسانی که زمانی به دنبال در آغوش کشیدن اشغالگر بودند، اکنون در برابر مردم خود شرمنده و ساکتاند. اگر عادیسازی ادامه یابد، از سوی رهبران فاسد خواهد بود، نه ملتها. مردمان امت اسلام سخن کلام آخر را گفتهاند: فلسطین فروختنی نیست.
از مراکش تا اندونزی، خشم عمومی دولتها را تحت فشار قرار داده تا در روابط خود با رژیم صهیونیستی بازنگری کنند. افکار عمومی در جهان اسلام بهطور قاطع به نفع مقاومت فلسطین و علیه کسانی که با تلآویو یا واشنگتن همسو میشوند، تغییر کرده است.
هیچ تصمیمی بدون مبارزان میدان نبرد گرفته نمیشود
طرح اخیر ارائهشده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی چیزی جز تلاش برای بازگرداندن سلطه استعماری نیست. این یک طرح صلح نیست. این یک (توافق) سایکس-پیکوی جدید است که برای بازطراحی منطقه تحت حاکمیت صهیونیستی-آمریکایی آماده شده است. هیچ تصمیمی درباره غزه یا فلسطین بدون در نظر گرفتن مجاهدینی که در میدان میجنگند، نمیتواند گرفته شود. هر کشوری که خلاف این عمل کند، خیانت کرده است.
اگر طرح ترامپ پذیرفته شود، اشغال برای همیشه تثبیت خواهد شد. یا این دولتها آشکارا آن را رد میکنند، یا سرنوشت خائنان را خواهند داشت. این طرح پیشنهادی خواستار خروج اسرائیل از غزه نیست و در عوض به دنبال تحمیل کنترل خارجی بر حاکمیت آن است. ترامپ و نتانیاهو میخواهند یک اداره استعماری تحت نظارت خود ایجاد کنند. این صلح نیست بلکه ادامه اشغال به طرق دیگر است.
گسترش اشغال، نه پایان جنگ
طرح صلح ترامپ به منزله گسترش اشغالگری است. هر توافق واقعی باید شامل خروج کامل نیروهای صهیونیستی، آزادی زندانیان فلسطینی و بهرسمیتشناختن یک دولت مستقل فلسطینی باشد. آنچه پیشنهاد شده، یک تله است. این اشغالِ نهتنها فلسطین، بلکه اشغال هر کشور عربی است که آن را امضا کند. پیامهای غزه روشن است؛ این توافق را نپذیرید. این کار قتلعام یا آوارگی را پایان نمیدهد بلکه آنها را افزایش خواهد داد.
بیداری اخلاقی برای بشریت
عملیات طوفان الاقصی فراتر از میدان نبرد، یک بیداری اخلاقی جهانی را نیز برانگیخت. تصاویر استقامت و ایمان از غزه، جنبشهایی را در سراسر جهان الهام بخشیده و فعالان، دانشجویان و شهروندان عادی سکوت دولتهایشان را به چالش میکشند.
مردم غزه با رنجهایشان وجدان جهان را بیدار کردهاند. جوانان در دانشگاههای غربی، مردمی که در خیابانها تظاهرات میکنند، کسانی که تحریم میکنند و حقیقت را میگویند؛ اینها همه ثمرههای طوفان الاقصی هستند. در واقع، این عملیات جنبشهای متنوعی را تحت یک درخواست مشترک برای عدالت متحد کرده است؛ ائتلافهای ضدجنگ، فعالان ضداستعمار، و جوامع مبتنی بر ایمان که همبستگی جهانی مشابه مبارزه ضدآپارتاید در آفریقای جنوبی را احیا کرده است.
ایمان، مقاومت و وعده رهایی
اشغالگران باور دارند که تخریب میتواند روح ما را خاموش کند. اما هر خانه ویرانشده، هر کودک شهیدشده، عزم ما را تقویت میکند. اشغال تنها پس از رسوایی کامل و نابودی تصویر دروغینش محو خواهد شد .مقاومتِ ریشهدار در ایمان و عدالت، تنها راه رهایی است. مجاهدان در غزه نه برای قدرت سیاسی، بلکه برای عزت این امت میجنگند. آنها وجدان زمان ما هستند. هیچ توافق، هیچ قدرت، هیچ فشار خارجی نمیتواند آنها را ساکت یا فداکاریشان را محو کند.
میراثی فراتر از مرزها
دو سال پس از عملیات طوفان الاقصی، مبارزه برای فلسطین از یک مقاومت محلی به یک جنبش اسلامی فراگیر و جهانی تکامل یافته است. عملیات موشکی یمن علیه رژیم صهیونیستی، درگیریهای مرزی حزبالله و تظاهرات همبستگی از جاکارتا تا ژوهانسبورگ، همگی گواهی بر گسترش جبهه مقاومت هستند.
مبارزه فلسطین به قطبنمای اخلاقی جهان اسلام تبدیل شده است؛ آرمانی که مظلومان را متحد و تزویر ستمگران را افشا میکند. عملیات طوفان الاقصی صرفا یک واقعه نظامی نبود. این رخداد، تولد مجدد یک آرمان، بیداری یک امت و آغاز پایان اشغالی فرسوده بود.
