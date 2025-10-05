به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا حسینی شاعر جوان، شعر عاشقانه تازهای سروده است.
در ادامه غزل حسینی را با هم میخوانیم؛
*
جز دوریاش چیزی قدم را خم نخواهد کرد
هجران هم از شوقی که دارم کم نخواهد کرد
آن نرگس بیمار که خون مرا میریخت
بر کشتهاش حتی نگاهی هم نخواهد کرد
جاری نشد روی لبانم بیوضو نامش
آن که به جز با ناسزا یادم نخواهد کرد
این رشته را که عشق او بر گردنم بسته است
چیزی به غیر از دوریاش محکم نخواهد کرد
فرق غم و شادی برایم در عزاداری است
شادی رهایم کرد اما غم نخواهد کرد
آنقدر با تو زندگی کردم که حتی مرگ
از بند تو ای عشق آزادم نخواهد کرد...
