به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، مجید جوهری، پیش از ظهر امروز یکشنبه در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی و راهوران محلی، با حضور استاندار، معاون امنیتی انتظامی، جانشین فرمانده انتظامی استان، نمایندگان روحانیت، مدیران اجرایی، دهیاران و بخشداران در تالار شهروند، به تشریح دستاوردهای مالی و اجرایی دهیاری‌ها پرداخت.

وی با اشاره به اعتبارات مصوب دهیاری‌ها گفت: از مجموع ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار، تاکنون بیش از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. سهم قابل توجهی از این اعتبارات از محل ارزش افزوده و با پیگیری استاندار و رایزنی با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تأمین شده است.

جوهری با بیان قاعده تخصیص ۴۰ درصد بودجه به هزینه‌های جاری و ۶۰ درصد به طرح‌های عمرانی، خاطرنشان کرد: دهیاری‌های استان با تخصیص ۸۸ درصد اعتبارات به بخش عمرانی، گام ارزشمندی در جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری برداشته‌اند. وی مدیریت و حمایت استاندار را عامل رشد و پیشرفت روستاهای استان دانست و بر تداوم این مسیر با همت جمعی تأکید کرد.

مدیرکل دفتر روستایی همچنین با تبریک فرارسیدن ۱۵ مهر، روز ملی روستا و عشایر، از حضور مسئولان و پایگاه‌های مردمی در این مناسبت قدردانی کرد و از رونمایی و واگذاری حجم قابل توجهی از اقلام ایمنی و تجهیزات ترافیکی در هفته جاری خبر داد. این تجهیزات تنها در کمتر از ۴۸ ساعت پس از ابلاغ اعتبار خریداری و آماده بهره‌برداری شده‌اند.

وی با اشاره به میزان بالای تصادفات در جاده‌های روستایی و ظرفیت گردشگری این مناطق، این اقدام را گامی مهم برای افزایش ایمنی و روان‌سازی تردد عنوان کرد.

مدیرکل دفتر روستایی استانداری،در بخش دیگری از سخنانش، جوهری از انعقاد تفاهم‌نامه میان دفتر روستایی و برق منطقه‌ای استان برای احداث ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خبر داد؛ طرحی که علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای روستاها، به رفع ناترازی آب و تحقق سیاست‌های انرژی استاندار کمک خواهد کرد.

وی همچنین به رویداد ملی «ایزینکس» اشاره کرد که تابستان گذشته برای نخستین‌بار در کشور با محوریت روستاها برگزار شد. در این رویداد، ۱۹ طرح با سرمایه‌گذاری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان معرفی شد که نشان‌دهنده خودباوری و توانمندی دهیاری‌ها و روستاییان در ایفای نقش جدی در اقتصاد و رویدادهای ملی است.