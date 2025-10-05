دستورالعمل فروش اینترنتی دارو سرانجام امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط، به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.
در اجرای ماده (۸) و تبصرههای ذیل آن و ماده (۲۲) تصویبنامه هیئت وزیران مورخ ۵ تیر ۱۴۰۱ و در راستای حمل و عرضه دارو از طریق سکوها (پلتفرمها) و کسبوکارهای اینترنتی، این دستورالعمل میان دو وزارتخانه منعقد شد.
این اقدام با هدف حمایت از تولیدات دانشبنیان، ایجاد اشتغال در حوزه سلامت، توسعه اقتصاد دیجیتال و بهبود ارائه خدمات برخط انجام شد. همچنین، دستورالعمل مذکور با استناد به اختیارات سیاستگذاری وزارت بهداشت بر اساس مواد ( ۶۹ و ۷۱) و برنامه هفتم توسعه، و با رعایت قانون دادهها و اطلاعات ملی و سایر الزامات قانونی از جمله ابلاغیه رئیسجمهور در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ به امضای طرفین رسید.
نظر شما