آیا داروخانه ها ملزم به فروش اینترنتی دارو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با وزارت ارتباطات بر سر روش فروش اینترنتی دارو، با امضای تفاهمنامه فی مابین دو وزیر بهداشت و ارتباطات، به پایان رسید.
این تصمیم، در اجرای ماده (۸) و تبصرههای ذیل آن و ماده (۲۲) تصویبنامه هیئت وزیران مورخ ۵ تیر ۱۴۰۱ و در راستای حمل و عرضه دارو از طریق سکوها (پلتفرمها) و کسبوکارهای اینترنتی، میان دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات، منعقد شد.
این اقدام با هدف حمایت از تولیدات دانشبنیان، ایجاد اشتغال در حوزه سلامت، توسعه اقتصاد دیجیتال و بهبود ارائه خدمات برخط انجام شد. همچنین، دستورالعمل مذکور با استناد به اختیارات سیاستگذاری وزارت بهداشت بر اساس مواد ( ۶۹ و ۷۱) و برنامه هفتم توسعه، و با رعایت قانون دادهها و اطلاعات ملی و سایر الزامات قانونی از جمله ابلاغیه رئیسجمهور در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ به امضای طرفین رسید.
مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بر اساس این دستورالعمل، تنها داروخانههایی که مجوز و تأییدیه رسمی از کمیسیون قانونی دانشگاههای علوم پزشکی دریافت کردهاند، مجاز به ارائه خدمات غیرحضوری هستند. این داروخانهها زیر نظر مسئول فنی دارای صلاحیت، تمامی مراحل از دریافت نسخه تا مشاوره، بستهبندی و ارسال دارو را از طریق زیرساخت هوشمند تنظیمگری سازمان غذا و دارو انجام میدهند.
وی افزود: داروخانههای واجد شرایط، شرکتهای ارائهدهنده خدمات سلامت، کسبوکارهای اینترنتی دارای مجوز و شرکتهای حمل فرآوردههای دارویی و سلامتمحور باید با ثبتنام در سامانه مربوط، احراز صلاحیت قانونی و اهلیت لازم را کسب کنند.
بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، داروخانهها موظفند اطلاعات کامل نسخه، نوع و قیمت دارو، مشخصات سفارشدهنده و زمان تحویل را در سامانه ثبت کرده و فاکتور رسمی ممهور به مُهر داروخانه برای بیمار ارسال کنند. همچنین تمامی بستههای دارویی باید پلمب شده، غیرقابل رویت و دارای برچسب شناسایی دریافتکننده باشند.
در بخش حملونقل نیز تنها شرکتهای دارای مجوز رسمی حمل فرآوردههای دارویی و سلامتمحور که از سوی سازمان غذا و دارو تأیید میشوند، مجاز به فعالیت هستند. تحویل بسته با پلمب مخدوش شده ممنوع است و در چنین مواردی، بسته باید به داروخانه بازگردانده شود. همچنین حمل داروهای یخچالی صرفاً با رعایت کامل ضوابط زنجیره سرد مجاز است.
در همین حال، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، با تاکید بر اینکه دلیل ندارد مردم برای برخی داروها به چندین داروخانه مراجعه کنند، گفت: ما نیازمندیم کارآیی تمام سیستمها و سامانهها را بازنگری کنیم. زیرا، دیگر عرصه خدمت عوض شده و ساز و کارهای خانههای بهداشت مانند سابق نیست و بسیاری از خدمات مراجعات با تلهمدیسن و هوش مصنوعی قابل رفع و رجوع هستند و این اقدام صرفه جویی در هزینهها را در پی دارد.
اما، یک سئوال مطرح است که آیا با اجرایی شدن این دستورالعمل، داروخانه ها ملزم به فروش اینترنتی دارو هستند یا خیر.
هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر، گفت: خیر. هیچ اجباری برای فروش اینترنتی دارو از سوی داروخانه ها وجود ندارد و این تصمیم، اختیاری است.
نظر شما