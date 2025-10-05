وضعیت جوی اصفهان تا پایان هفته آرام و پایدار است

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، جوی پایدار تا پایان هفته در سطح استان حاکم است.
وی افزود: آسمان در بیشتر مناطق صاف تا کمی ابری بوده و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
به گفته کارشناس مسئول پیشبینی هواشناسی اصفهان، در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان غبارآلودگی در نیمه اول روز و وزش باد در بعدازظهر انتظار میرود.
معتمدی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده دمای هوا در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: دمای شهر اصفهان بین ۳۳ و ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.
به گفته وی، بادرود از توابع شهرستان نطنز با ۳۳ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین و بویین میاندشت با چهار درجه سلسیوس بالای صفر خنکترین نقاط استان پیشبینی میشود.
نظر شما