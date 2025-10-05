به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، در شبکه سلامت صدا و سیما با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی مبتنی بر نیاز و امکانات کشور در حوزه آموزش علوم پزشکی اظهار داشت: بر اساس آمار نظام پزشکی، در حال حاضر ۱۷۳ هزار پزشک در کشور فعال هستند که از این تعداد ۱۰۵ هزار و ۸۰۰ نفر پزشک عمومی و ۶۸ هزار نفر متخصص‌اند. همچنین حدود ۷۵ هزار دانشجو در رشته‌های مختلف علوم پزشکی در حال تحصیل هستند.

وی افزود: در ۱۰ سال گذشته، حدود ۴۰ درصد از متخصصان فعلی کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه ظرفیت آموزشی در این مدت است.

جعفریان گفت: اگر در تصمیم‌گیری‌ها تعارض منافع وجود داشته باشد، نمی‌توانیم به درستی درباره افزایش تعداد متخصصان اقدام کنیم.

مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت دندانپزشکان کشور اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۵۰ هزار دندانپزشک در کشور داریم که حدود ۶ هزار نفر از آنان متخصص و مابقی دندانپزشک عمومی هستند.

وی افزود: پزشکی و دندانپزشکی از رشته‌هایی هستند که به دلیل تضمین شغلی و احترام اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرند، اما طولانی بودن دوره تحصیل و تأخیر در کسب درآمد از چالش‌های جدی این مسیر است؛ چرا که در بسیاری موارد تا ۲۰ سال طول می‌کشد تا فرد به درآمد پایدار برسد.

جعفریان با اشاره به طرح اجباری نیروی انسانی گفت: تنها گروهی که موظف است پس از فراغت از تحصیل در محل تعیین‌شده از سوی وزارت بهداشت خدمت کند، پزشکان هستند.

وی افزود: درآمد فعلی پزشکان با زمانی که صرف تحصیل و خدمت می‌کنند، تناسبی ندارد و زوج‌های پزشک به‌ویژه در مناطق مختلف کشور با مشکلات مضاعف روبه‌رو هستند.

جعفریان با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن نیروی انسانی در حوزه سلامت تصریح کرد: نمی‌توان متخصص رادیولوژی را به منطقه‌ای فرستاد که امکانات سونوگرافی ندارد یا جراح و متخصص زنان را به جایی اعزام کرد که بیهوشی وجود ندارد. در چنین شرایطی این افراد صرفاً به ارجاع بیمار می‌پردازند و کارایی لازم را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بیش از نیاز کشور پزشک تربیت کنیم، تقاضای القایی در نظام سلامت ایجاد خواهد شد؛ بنابراین افزایش ظرفیت آموزش پزشکی باید با دقت و بر پایه نیاز واقعی کشور انجام شود.