اسدالله ربانیمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز ثبتنام مسابقات اسکواش پسران و دختران زیر ۱۹ سال اظهار کرد: این رقابتها همزمان با هفته تربیتبدنی و روز جهانی اسکواش برگزار خواهد شد و هدف اصلی آن ترویج ورزش و شناسایی استعدادهای جدید در رشته اسکواش است.
وی افزود: اسکواش بهعنوان ورزشی پرهیجان و پرتحرک، نقشی مؤثر در افزایش نشاط اجتماعی دارد و این مسابقات بستری مناسب برای رشد مهارتهای فردی و تیمی شرکتکنندگان فراهم خواهد کرد.
رئیس هیئت اسکواش استان همدان با بیان اینکه هزینه ثبتنام ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است، گفت: علاقهمندان فرصت دارند از ۱۳ مهر تا ۱۷ مهر برای شرکت در این رویداد اقدام کنند و پس از پایان ثبتنام، جدول زمانبندی بازیها اطلاعرسانی خواهد شد.
ربانیمهر خاطرنشان کرد: بازیها روز جمعه و همچنین در سانسهای ویژه میانهفته برگزار میشود و تمامی برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که ورزشکاران بتوانند بدون تداخل با فعالیتهای آموزشی یا کاری در مسابقات شرکت کنند.
رئیس هیئت اسکواش استان همدان عنوان کرد: امیدواریم این رویداد علاوه بر کشف استعدادهای جدید، زمینه ارتقای ورزش اسکواش در همدان را فراهم آورد و شور و انگیزهای تازه در میان ورزشکاران جوان ایجاد کند.
