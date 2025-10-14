«استعدادیابی» اولویت فدراسیون اسکواش برای تربیت نسل جدید

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عزیزیپور ظهر سهشنبه در نشست مجمع انتخاباتی هیأت اسکواش استان سمنان در سالن جلسات ورزش و جوانان سمنان، بیان کرد: فدراسیون اسکواش بهصورت هدفمند استعدادیابی را رویکرد اصلی خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه اولویت ما تربیت نسل جوانی از بازیکنان جدید است، افزود: شناسایی نسل جدیدی از بازیکنان توانمند در سراسر کشور از جمله اولویتهای این فدراسیون است.
رئیس فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران پرورش استعدادهای نوظهور را مهمترین عرصه فعالیتی هیئتها در استانهای کشور دانست و ابراز کرد: هیئتهای استانی مهمترین رکن و نقش را در شناسایی این استعدادها دارند.
عزیزی پور با بیان اینکه نقش اصلی را در شناسایی و تربیت نیروهای آینده اسکواش کشورمان هیئتهای استانی برعهده دارند، گفت: بر روی این هیئتها حساب ویژه ای باز کردهایم.
وی برگزاری کلاسهای مربیگری را از دیگر رویکردهای فدراسیون دانست و ابراز کرد: برگزاری اردوهای تیم ملی و مسابقات استانی از جمله دیگر برنامههای ما در راستای توسعه این ورزش است.
به گزارش مهر، محمدسجاد ذوالفقاری با کسب ۱۲ رأی از ۱۳ رأی مأخوذه به عنوان رئیس جدید هیئت اسکواش استان سمنان برای مدت چهار سال انتخاب شد.
