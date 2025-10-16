اسدالله ربانی‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آئین تجلیل از چهره‌های ماندگار و ورزشکاران برتر اسکواش همزمان با روز جهانی این رشته و هفته تربیت‌بدنی اظهار کرد: این مراسم روز جمعه ۲۶ مهرماه برگزار می‌شود.

وی افزود: در این آئین از چهره‌های ماندگار و ورزشکارانی که برای نخستین‌بار در لیگ کشوری حضور یافتند تجلیل خواهد شد.

ربانی‌مهر خاطرنشان کرد: این برنامه در واقع پاسداشت زحمات فعالان اسکواش استان و ایجاد انگیزه در میان نسل جوان این رشته است.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان با اشاره به رشد چشمگیر اسکواش گفت: در سال جاری موفق شدیم هفت تیم دختران و پسران را در رده‌های مختلف سنی به مسابقات قهرمانی کشور و لیگ‌های داخلی اعزام کنیم که این امر در نوع خود کم‌نظیر بوده و نشان‌دهنده توسعه کمی و کیفی اسکواش همدان است.

وی عنوان کرد: برای نخستین بار تیم زیر ۱۵ سال پسران اسکواش همدان به رقابت‌های المپیاد استعدادهای برتر کشور که آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود، اعزام خواهد شد و این حضور می‌تواند مسیر رشد استعدادهای پایه استان را هموار کند.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان با اشاره به رشد کمی این رشته در استان گفت: تعداد ورزشکاران فعال اسکواش همدان ۴۰ درصد افزایش یافته که این امر حاصل برنامه‌ریزی منسجم و توجه به رده‌های سنی پایه است.

ربانی‌مهر همچنین از پیشرفت عمرانی پروژه سالن سه‌کورت بین‌المللی اسکواش خبر داد و افزود: این سالن هم‌اکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از محل اعتبارات ملی و استانی در حال ساخت است.

وی خاطرنشان کرد: با تداوم حمایت‌ها و تزریق منابع مالی، امیدواریم سال آینده شاهد افتتاح رسمی سالن بین‌المللی اسکواش همدان باشیم که نقشی مؤثر در گسترش این ورزش در سطح استان و کشور خواهد داشت.