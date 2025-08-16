  1. استانها
تیم‌های دختران و پسران اسکواش همدان مهیای میادین ملی هستند

همدان- رئیس هیئت اسکواش استان همدان گفت: تیم‌های اسکواش همدان در ۷ رده سنی، شهریورماه با ترکیبی از برترین بازیکنان لیگ استانی، راهی رقابت‌های کشوری می‌شوند.

اسدالله ربانی‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل این رشته برای حضور در میادین ملی اظهار کرد: تیم‌های اسکواش استان همدان در هفت رده سنی پسران و دختران، با پشتوانه انتخاب مربیان مجرب و بازیکنان برتر لیگ استانی، آماده شرکت در مسابقات کشوری هستند.

وی افزود: تیم دختران استان نیز در چهار رده سنی با برنامه‌ریزی منظم و انجام تمرینات هفتگی مستمر، خود را برای رقابت با برترین‌های کشور مهیا کرده و انگیزه بالایی برای کسب نتایج درخشان دارد.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان بر اهمیت این رقابت‌ها تأکید کرد و گفت: مسابقات کشوری اسکواش شهریورماه امسال در شهرهای شیراز، اراک، تهران و تبریز برگزار می‌شود و حضور پرقدرت کاروان همدان در این رویداد، فرصت ارزشمندی برای نمایش ظرفیت‌های ورزشی استان به‌شمار می‌رود.

ربانی‌مهر همچنین از همکاری سازنده اداره کل ورزش و جوانان همدان و باشگاه شهرداری در حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های هیئت قدردانی کرد.

