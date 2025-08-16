اسدالله ربانی‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل این رشته برای حضور در میادین ملی اظهار کرد: تیم‌های اسکواش استان همدان در هفت رده سنی پسران و دختران، با پشتوانه انتخاب مربیان مجرب و بازیکنان برتر لیگ استانی، آماده شرکت در مسابقات کشوری هستند.

وی افزود: تیم دختران استان نیز در چهار رده سنی با برنامه‌ریزی منظم و انجام تمرینات هفتگی مستمر، خود را برای رقابت با برترین‌های کشور مهیا کرده و انگیزه بالایی برای کسب نتایج درخشان دارد.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان بر اهمیت این رقابت‌ها تأکید کرد و گفت: مسابقات کشوری اسکواش شهریورماه امسال در شهرهای شیراز، اراک، تهران و تبریز برگزار می‌شود و حضور پرقدرت کاروان همدان در این رویداد، فرصت ارزشمندی برای نمایش ظرفیت‌های ورزشی استان به‌شمار می‌رود.

ربانی‌مهر همچنین از همکاری سازنده اداره کل ورزش و جوانان همدان و باشگاه شهرداری در حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های هیئت قدردانی کرد.