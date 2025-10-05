به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نقی محمودی، رئیس پلیس بینالملل فراجا اظهار داشت: بر اساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام چندین فقره کلاهبرداری به مبلغ ۱۶۴ هزار دلار و انتقال مال غیر، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
رئیس پلیس بینالملل در تکمیل این خبر گفت: این متهم تحت عنوان سازنده ساختمان، چندین واحد مسکونی در حال ساخت را که بهصورت پیشفروش واگذار کرده بود، مجدداً طی قولنامههای غیررسمی به افراد دیگری فروخته و پس از جمعآوری اموال حاصل از فروش واحدهای نیمهساز، متواری و بهصورت غیرقانونی از کشور خارج میشود.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: پلیس بینالملل فراجا با استفاده از ظرفیتهای سازمان اینترپل و هماهنگیهای لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص بهصورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ محمودی با اشاره به تلاشهای بیوقفه صورتگرفته در پلیس بینالملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بینالمللی مبنی بر ردیابی متهم در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهرهگیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهم در یکی از کشورهای همسایه دستگیر میشود.
رئیس پلیس بینالملل فراجا در پایان بیان داشت: با هماهنگی صورتگرفته میان پلیس بینالملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، متهم به جمهوری اسلامی ایران مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضائی مربوطه شد.
