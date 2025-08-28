  1. جامعه
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

استرداد کلاهبردار ۵۰ هزار دلاری

رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۵۰ هزار دلار به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید کریمی، رئیس پلیس بین الملل فراجا گفت: بر اساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام کلاهبرداری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

رئیس پلیس بین الملل فراجا گفت: متهمه، با راه اندازی دفتر فعالیت‌های ارزی به صورت غیر قانونی و ایجاد شبکه ای تحت پوشش انجام امور ارزی و تبدیل مبالغ مالی و انتقال آن بین کشورها بدون هیچ گونه مجوزی، با وعده انجام امورات مالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مبادرت به جلب اعتماد ایرانیان مقیم خارج از کشور کرده و مبالغ قابل توجهی را از مالباختگان اخذ، سپس متواری و به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده می‌شود.

این مقام انتظامی بیان کرد: پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهمه اعلان قرمز صادر و شناسایی این فرد به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به تلاش‌های بی وقفه صورت گرفته در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی مبنی بر ردیابی متهمه در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهمه در یکی از کشورهای همسایه دستگیر و در معیت عوامل انتظامی به کشور مسترد و تحویل مرجع قضائی مربوطه شد.

کد خبر 6572859
فاطمه کریمی

