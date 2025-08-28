استرداد کلاهبردار ۵۰ هزار دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید کریمی، رئیس پلیس بین الملل فراجا گفت: بر اساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام کلاهبرداری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

رئیس پلیس بین الملل فراجا گفت: متهمه، با راه اندازی دفتر فعالیت‌های ارزی به صورت غیر قانونی و ایجاد شبکه ای تحت پوشش انجام امور ارزی و تبدیل مبالغ مالی و انتقال آن بین کشورها بدون هیچ گونه مجوزی، با وعده انجام امورات مالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مبادرت به جلب اعتماد ایرانیان مقیم خارج از کشور کرده و مبالغ قابل توجهی را از مالباختگان اخذ، سپس متواری و به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده می‌شود.

این مقام انتظامی بیان کرد: پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهمه اعلان قرمز صادر و شناسایی این فرد به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به تلاش‌های بی وقفه صورت گرفته در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی مبنی بر ردیابی متهمه در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهمه در یکی از کشورهای همسایه دستگیر و در معیت عوامل انتظامی به کشور مسترد و تحویل مرجع قضائی مربوطه شد.