جزائری: ۵۸ بیمار جدید مبتلا به سرطان سینه در کاشان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهرداد جزائری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی و اجرای پویش پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان، بر اهمیت مشارکتهای درونبخشی و برونبخشی در اجرای موفق این پویش تاکید و اظهار کرد: همکاری مؤسسه امدادگران عاشورا در قالب برنامه "دوشنبه و چهارشنبههای صورتی" نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی عمومی داشته و نیاز است این برنامهها افزایش یابد.
وی با اشاره به ماه جهانی اطلاعرسانی سرطان پستان (۹ مهر تا ۹ آبان) ابراز کرد: این ماه فرصتی ارزشمند برای افزایش آگاهی عمومی، ترویج خودمراقبتی و مراجعه زنان به مراکز سلامت برای غربالگری و تشخیص زودهنگام است.
مسئول واحد بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در سال گذشته ۵۸ بیمار جدید مبتلا به سرطان پستان در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل شناسایی و ۴۰ هزار و ۴۰۰ زن ۳۰ تا ۶۹ سال از نظر علائم خطر این بیماری مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی هدف اصلی این پویش را فراتر از اطلاعرسانی دانست و تصریح کرد: ترغیب زنان به مراجعه برای غربالگری، کاهش باورهای نادرست و ارتقای سطح سلامت جامعه از مهمترین اهداف این برنامه است.
شایان ذکر است جلسه هماهنگی پویش پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان با حضور معاون فنی معاونت بهداشت، کارشناسان مسئول، روسای مراکز بهداشت شهرستانها و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.
در پایان این نشست، مصوباتی در زمینه تقویت اطلاعرسانی، گسترش پوشش غربالگری و جلب مشارکتهای مردمی جهت کاهش آمار ابتلا به سرطان پستان اتخاذ شد.
