به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امروز ( دوشنبه ) 14 مهر در نشست با شبکه ملی تشکل‌های مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران بر ضرورت یکپارچگی پیام‌ها در حوزه سرطان پستان تاکید کرد.

وی با اشاره به مشکل تعدد و تناقض پیام‌ها گفت: این موضوع باعث می‌شود پیام‌ها دیده نشوند و مردم در شبکه‌های مجازی به دلیل حجم زیاد مطالب، پاسخ مناسب را دریافت نکنند.

کرمانپور افزود: برای تاثیرگذاری بهتر، انجمن‌ها باید یک شعار واحد انتخاب کنند و با روایتگری در فضای مجازی، آگاهی‌رسانی مناسبی انجام دهند، چرا که روایتگری تاثیر بسزایی دارد.

وی همچنین به تجربه اجرای پویش «نه به تصادف!» اشاره کرد و گفت: در این پویش که نیازمند همکاری همگانی بود، متأسفانه برخی دستگاه‌ها همکاری مطلوبی نداشتند. سیاست وزارت بهداشت جلوگیری از مرگ و میر حتی یک نفر است و از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی می‌توانیم از بروز بسیاری از حوادث و بیماری‌ها جلوگیری کنیم.

کرمانپور در پایان اعلام کرد: وزارت بهداشت آمادگی دارد از طریق پایگاه اطلاع رسانی وبدا و روابط عمومی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی حوزه سرطان‌ها به‌ویژه سرطان پستان، همکاری کند.