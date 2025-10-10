خوشاوی: سرطان پستان در صورت تشخیص زودهنگام کاملاً قابل درمان است

شیوا خوشاوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان اظهار کرد: افزایش سن، سابقه خانوادگی بیماری‌های پستان و تخمدان، سن پایین در نخستین قاعدگی (زیر ۱۲ سال) و یائسگی پس از ۵۵ سال از جمله عوامل غیرقابل تغییر هستند که احتمال ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهند.

وی ابراز کرد: در کنار این عوامل، برخی رفتارهای قابل اصلاح مانند چاقی و شاخص توده بدنی بالا، مصرف دخانیات و الکل، استفاده طولانی از داروهای هورمونی و تاخیر در ازدواج یا بارداری نخست نیز نقش مهمی در افزایش خطر ابتلا دارند.

متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تأکید بر اهمیت آگاهی بانوان نسبت به علایم هشداردهنده بیماری تصریح کرد: وجود توده یا تورم در ناحیه پستان یا زیر بغل، تغییر در تقارن سینه‌ها، فرورفتگی یا التهاب پوست پستان و ترشحات خودبه‌خودی به‌ویژه به رنگ خونابه، از مهم‌ترین علائم هشداردهنده سرطان پستان هستند که در صورت مشاهده باید فوراً به پزشک یا خانه بهداشت مراجعه شود.

وی با اشاره به نقش مؤثر غربالگری و خودمعاینه در تشخیص زودهنگام خاطرنشان کرد: تمام زنان از سن ۲۰ سالگی باید ماهی یک‌بار پس از پایان دوره قاعدگی، سینه‌های خود را به‌صورت چشمی و لمسی بررسی کنند. زنان ۳۰ تا ۴۰ سال نیز باید هر دو سال یک‌بار توسط مراقبین سلامت معاینه شوند و از ۴۰ سالگی به بعد علاوه بر این موارد، هر دو سال یک‌بار ماموگرافی انجام دهند.

خوشاوی افزود: خانم‌هایی که دارای سابقه خانوادگی سرطان پستان یا تخمدان هستند باید بدون درنظر گرفتن سن، تحت معاینه و بررسی‌های تکمیلی قرار گیرند.

وی درباره پیشگیری گفت: کنترل وزن، فعالیت بدنی منظم، تغذیه سالم با مصرف بیشتر میوه، سبزیجات و ماهی و پرهیز از مواد غذایی چرب و فرآوری‌شده از جمله مهم‌ترین روش‌های کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان هستند.

متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پایان تأکید کرد: سلامت زنان، سلامت خانواده است. از همه بانوان می‌خواهم غربالگری‌های دوره‌ای را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه تغییر در پستان، مراجعه به پزشک را به تعویق نیندازند؛ چراکه تشخیص زودهنگام، کلید درمان کامل سرطان پستان است.