پویش سرطان پستان در استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه ثابت صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سرطان پستان شایعترین سرطان بانوان است که شناسایی و ارجاع به موقع آن میتواند به میزان قابل توجهی از بروز موارد پیشرفته بیماری، هزینههای درمانی و پیامدهای اجتماعی و خانوادگی بکاهد.
سرپرست مدیریت بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: پویش ملی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان با شعار «آگاهی از سرطان پستان، خودمان بدانیم و دیگران را نیز آگاه کنیم» از ۹ مهرماه به مدت یک ماه با هدف ارتقا غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان در زنان میانسال آغاز شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت ارتقا سلامت زنان در دوره میانسالی، اجرای صحیح، کامل و باکیفیت برنامه غربالگری سرطان پستان در دستور کار قرار دارد. شایانذکر است این خدمت در سطح همه مراکز خدمات جامع سلامت استان در حال اجرا است.
وی افزود: بر اساس کتاب گزارش سیمای مرگ استانی – دانشگاهی سال ۱۴۰۰ سرطان پستان بعد از کووید ۱۹، بهعنوان دومین عامل مرگ در زنان میانسال کشور ثبت شده است. آمار نشان میدهد تنها در سال ۱۴۰۰، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ زن ۳۰ تا ۵۹ ساله به دلیل ابتلاء به این بیماری جان خود را از دست دادهاند.
سرپرست مدیریت بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأکید کرد: افزایش دانش و مهارت فردی در زمینه راههای پیشگیری، علائم هشداردهنده سرطان و غربالگری سرطان پستان و اصلاح باورهای نادرست مردم در خصوص سرطان پستان از جمله درمانپذیر بودن آن از جمله اهداف اصلی اجرای این پویش ملی است.
نظر شما