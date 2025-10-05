به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، راهپیمایی حمایت از «ناوگان بین‌المللی آزادی» که با همکاری بنیاد همیاری بشری ترکیه (İHH) و پلتفرم حمایت از فلسطین برگزار شده، به منظور ایستادگی در برابر نسل‌کشی صهیونیست ها در غزه و شکستن محاصره این باریکه، آغاز شد.

تظاهرکنندگان در مقابل مسجد ایاصوفیه، با شعار «به سوی آزادی می‌ رویم» به سمت میدان امین‌ اونو حرکت کردند تا همبستگی خود را با ناوگانی متشکل از ۱۱ کشتی و ۱۴۶ شرکت‌ کننده از ۲۲ کشور که به سمت غزه در حرکت است، نشان دهند.

آنها شعارهایی نظیر «اسرائیل قاتل از فلسطین برو بیرون»، «سلام بر غزه، مقاومت ادامه دارد»، «فلسطین آزاد از نهر تا بحر» و «مسلمانان نخوابید، نگذارید برادرهایتان تنها بمانند» سر دادند.

تظاهرکنندگان، پلاکاردهایی با مضامین «من برای کودکان غزه راهپیمایی می‌کنم، تو چه می‌کنی؟»، «راه برو برادرم، تا قدرت قدس به پایت برسد»، «روزی فرا می‌رسد که از برف، روشنایی به پا می‌شود» و «جایی که ظلم باشد، نمی‌توان بی‌طرف ماند» در دست دارند.