وزیر اسرائیلی: احتمال هدف قرار دادن رهبران حماس در ترکیه وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، «الی کوهن»، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی و عضو کابینه امنیتی سیاسی این رژیم، در گفتوگو با وبگاه روزنامه عربستانی «ایلاف» اعلام کرد که امکان هدف قرار دادن رهبران جنبش حماس در شهر استانبول ترکیه منتفی نیست.
وی مدعی شد: هر کسی که با حماس ارتباط داشته باشد، در هیچ نقطهای از جهان آرام نخواهد خوابید.
کوهن همچنین در پاسخ به پرسشی درباره هماهنگی با ایالات متحده پیش از حمله اخیر به دوحه اظهار داشت: میتوانم بگویم اسرائیل و آمریکا کاملاً هماهنگ عمل میکنند.
ایالات متحده بزرگترین متحد ماست و رئیسجمهور ترامپ نقش مهمی در حمایت از ثبات خاورمیانه دارد. در دوره ترامپ شدت درگیریها کمتر بود و من مطمئن هستم که در دوران ریاستجمهوری او توافقهای صلح جدیدی امضا خواهد شد.
وی در ادامه با حمله لفظی به قطر، این کشور را «عامل بیثباتی منطقه» دانست و مدعی شد: «قطر به اخوانالمسلمین وابسته است و نه تنها دشمن اسرائیل، بلکه دشمن همه کشورهای اسلامی میانهرو به شمار میرود. این کشور منبعی برای تأمین مالی ایران است و در کنار ایران، ترکیه و لبنان به گروههای تروریستی پناه میدهد.
وزیر انرژی رژیم صهیونیستی همچنین گفت: اسرائیل تا زمانی که گروههای افراطی در لبنان و سوریه حضور داشته باشند، در این کشورها باقی خواهد ماند.
به ادعای این وزیر تندرو کابینه نتانیاهو، «زمانی که این گروههای افراطی از این کشورهای عقبنشینی کنند، هدف نهایی رسیدن به توافقهای صلح است که شامل فراهم آوردن انرژی، آب و فناوری به این کشورها خواهد بود.
کوهن در پایان مدعی شد: هنگامی که اسیران اسرائیلی آزاد شوند و حماس سلاح خود را کنار بگذارد، جنگ پایان خواهد یافت و حتی ممکن است جنگ فردا پایان یابد.
