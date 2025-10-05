  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

تشکیل ستاد ملی برای اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی

تشکیل ستاد ملی برای اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: برای اجرای سیاست حذف چهار صفر از پول ملی، تشکیل یک ستاد ملی برای اجرای طرح به ریاست رئیس جمهور لحاظ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر مهدی زاده مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: قانون جدید اصلاح پول ملی که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، حاکی از حذف چهار صفر از پول ملی است. بر اساس این مصوبه، واحد پول ملی «ریال» باقی می‌ماند و هر ریال معادل ۱۰۰ قران خواهد بود.

وی با اشاره به برطرف شدن ابهامات این طرح افزود: برای فراهم‌سازی مقدمات اجرا، دوره آماده‌سازی دو ساله و دوره گذار سه‌ساله در قانون پیش‌بینی شده است. در گام نخست، آیین‌نامه اجرایی باید تدوین و پس از طرح در هیئت عالی دولت به تصویب برسد تا فرآیند اجرا آغاز شود.

او یادآور شد: آغاز عملی اقدامات این طرح به سال ۱۳۷۷ بازمی‌گردد که حذف ظاهری چهار صفر از اسکناس‌ها آغاز شد و بخشی از زیرساخت‌های اجرایی در این مدت آماده شده است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: اجرای این طرح صرفاً به معرفی اسکناس جدید محدود نیست و ابعاد حقوقی، تغییرات محاسباتی و به‌روزرسانی نرم‌افزارهای بانکی را نیز شامل می‌شود. به همین منظور، ستاد ملی اجرای طرح به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد و دستگاه‌های مرتبط کمیته‌های تخصصی در این زمینه ایجاد می‌کنند.

وی با اشاره به تجارب موفق و ناموفق کشورهای دیگر در اجرای طرح‌های مشابه گفت: تلاش خواهیم کرد با استفاده از این تجربیات، در زمان‌بندی تعیین‌شده اجرای موفقی را رقم بزنیم.

کد خبر 6612548
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها