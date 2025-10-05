تشکیل ستاد ملی برای اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر مهدی زاده مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: قانون جدید اصلاح پول ملی که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، حاکی از حذف چهار صفر از پول ملی است. بر اساس این مصوبه، واحد پول ملی «ریال» باقی میماند و هر ریال معادل ۱۰۰ قران خواهد بود.
وی با اشاره به برطرف شدن ابهامات این طرح افزود: برای فراهمسازی مقدمات اجرا، دوره آمادهسازی دو ساله و دوره گذار سهساله در قانون پیشبینی شده است. در گام نخست، آییننامه اجرایی باید تدوین و پس از طرح در هیئت عالی دولت به تصویب برسد تا فرآیند اجرا آغاز شود.
او یادآور شد: آغاز عملی اقدامات این طرح به سال ۱۳۷۷ بازمیگردد که حذف ظاهری چهار صفر از اسکناسها آغاز شد و بخشی از زیرساختهای اجرایی در این مدت آماده شده است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: اجرای این طرح صرفاً به معرفی اسکناس جدید محدود نیست و ابعاد حقوقی، تغییرات محاسباتی و بهروزرسانی نرمافزارهای بانکی را نیز شامل میشود. به همین منظور، ستاد ملی اجرای طرح به ریاست رئیسجمهور تشکیل خواهد شد و دستگاههای مرتبط کمیتههای تخصصی در این زمینه ایجاد میکنند.
وی با اشاره به تجارب موفق و ناموفق کشورهای دیگر در اجرای طرحهای مشابه گفت: تلاش خواهیم کرد با استفاده از این تجربیات، در زمانبندی تعیینشده اجرای موفقی را رقم بزنیم.
نظر شما