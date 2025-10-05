بازدید کارشناسان استاندارد استان چهارمحال و بختیاری از یک واحد تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، در در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید»، مدیرکل استاندارد استان از بازدید کارشناسان اداره کل از یک واحد تولیدی در شهرستان کوهرنگ خبر داد.
همت زاده با اعلام این خبر افزود: در مهرماه سالجاری سرپرست و کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل، با حضور در واحد تولیدی «نگین زردکوه کوهرنگ» تولیدکننده آب معدنی با نام تجاری «اورانوس استار» از بخشهای مختلف این واحد بازدید و بازرسی فنی به عمل آوردند و در جریان این بازدید، بخشهایی نظیر سرچشمه آب معدنی، مخازن ذخیرهسازی، خط تولید، انبار محصول نهایی و سایر قسمتهای مرتبط با فرایند تولید مورد بازرسی قرار گرفت و از قسمتهای مختلف واحد تولیدی، نمونهبرداریهای لازم جهت ارزیابی کیفیت محصولات و بررسی تطابق با استانداردهای ملی انجام گرفت.
مدیرکل استاندارد استان در ادامه اظهار داشت: این اقدامات با هدف حفظ سلامت مصرفکنندگان، تضمین کیفیت محصولات تولیدی، پیشگیری از عرضه فراوردههای غیراستاندارد و همچنین ایجاد فضای رقابتی سالم در بخش تولید صورت میگیرد.
همت زاده در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس نتایج حاصل از ارزیابیها و بررسی مستندات، فراورده آب معدنی واحد تولیدی نگین زردکوه کوهرنگ در طول یک سال گذشته هیچگونه تخلف از ضوابط قانونی و یا مغایرت با استانداردهای ملی نداشته و نتایج آزمون فراورده آب معدنی در همه بندهای مورد آزمون با استاندارد ملی به شماره ۲۴۴۱ (ویژگی های آبهای معدنی طبیعی) مطابقت داشته است، که این موضوع بیانگر تعهد مدیریت و کارکنان این مجموعه نسبت به کیفیت و سلامت محصول، و رضایت مصرفکنندگان است.
مدیر کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری در خاتمه تأکید کرد: بازدیدهای دورهای و سرزده از واحدهای تولیدی استان با هدف پایش مستمر فرایند تولید، شناسایی نقاط قوت و ضعف، و ارائه مشاورههای تخصصی به تولیدکنندگان در مسیر ارتقای کیفیت همچنان ادامه خواهد داشت.
