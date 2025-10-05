به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، در نشستی با فرخ طایراو نماینده مقیم سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اهمیت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی گفت:کشاورزی یکی از پرمصرفترین بخشهای آب در کشور است و اصلاح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و استفاده از فناوریهای نوین در این بخش ضروری است.
وی افزود: مدیریت صحیح مصرف آب، کنترل میزان استفاده از کود و سموم شیمیایی از مهمترین موضوعاتی است که در همکاری نزدیک با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت در دست اقدام است.
انصاری با اشاره به چالشهای محیطزیستی کشور اظهار کرد: جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک از جمله تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست است. استفاده از نهادههای شیمیایی باید در حد مجاز و بر اساس استانداردها انجام شود تا سلامت محصولات و حفظ منابع آب و خاک تضمین شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین فعالیت معاونت تنوع زیستی این سازمان را تشریح کرد و گفت: حفظ گونههای بومی گیاهی و ذخایر ژنتیکی کشور از مأموریتهای مهم این معاونت است و در این راستا بانک ژنهای متنوعی ایجاد شده است.
وی با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی بر کشور خاطرنشان کرد: ایران برای پنجمین سال متوالی با خشکسالی روبهروست. در کنار کاهش انتشار گازهای گلخانهای، باید بر افزایش تابآوری و سازگاری با شرایط جدید اقلیمی تمرکز کنیم.
انصاری در ادامه مدیریت پایدار تالابها، کنترل چاههای غیرمجاز و اصلاح الگوی کشت در حاشیه تالابها را از موضوعات مهم در راستای کشاورزی پایدار برشمرد و افزود: موضوعات محیطزیستی نباید تحت تأثیر تحریمها قرار گیرد، زیرا مستقیماً با سلامت و کیفیت زندگی مردم مرتبط است. امیدواریم با استمرار همکاریهای بینالمللی، شاهد اجرای پروژههای مؤثر در حفاظت از محیط زیست کشور باشیم.
در ادامه این نشست، طایراو نماینده مقیم فائو در ایران، از آغاز پروژهای مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و فائو خبر داد و گفت: این پروژه با هدف توسعه کشاورزی پایدار، مدیریت بهینه منابع آب و استفاده از فناوریهای نوین در کشاورزی آغاز شده است.
وی افزود: در اجرای این طرح، از تجربیات بینالمللی استفاده خواهد شد، اما با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی ایران، برنامهها بومیسازی میشوند.
نماینده فائو همچنین با اشاره به همکاریهای گذشته با ایران در زمینه آموزش کشاورزان اظهار کرد: در مرحله نخست همکاریها، آموزشهای فنی ارائه شد و اکنون وارد مرحله اجرای فناوریهای هوشمند در مزارع شدهایم.
طایراو یکی از محورهای اصلی این طرح را احیای دریاچه ارومیه و استفاده از سیستمهای مدرن آبیاری عنوان کرد و گفت: هر قطره آب ارزشمند است و باید برای افزایش کیفیت محصولات کشاورزی به بهترین نحو استفاده شود. هدف ما کمک به کشاورزان است تا با بهرهگیری از فناوری، زمان دقیق آبیاری و نیاز واقعی خاک را تشخیص دهند.
وی در پایان تأکید کرد: ایران یکی از کشورهای پیشرو در اجرای پروژههای مشترک فائو در منطقه است و با همکاری سایر نهادهای بینالمللی، امیدواریم گامهای مؤثری در جهت توسعه پایدار کشاورزی و حفاظت از منابع آب کشور برداشته شود.
