دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل ۲۴ مادهای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت را که در جلسه ۲۵ اسفند سال گذشته به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست رئیس جمهور رسیده بود، برای اجرا به ۲۸ نهاد و دستگاه از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، وزارت نفت و دستگاههای تابعه، وزارتخانههای صمت و برخی معاونتهای تابعه، راه و شهرسازی و برخی سازمانهای تابعه، بهداشت، کشور و استانداریها، جهاد، دادگستری، گردشگری و ارتباطات، قوه قضائیه و سازمانهای تابعه، فراجا و فرماندهیهای تابعه، برخی نهادهای امنیتی، وزارت اقتصاد و برخی دستگاههای تابعه، اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون و ... ابلاغ کرد.
متن کامل این دستورالعمل را «اینجا» بخوانید.
