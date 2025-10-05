۳۸۸ میلیارد تومان کالای قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله دهقان عصر یکشنبه در گفت و گو با رسانههای گروهی با اشاره به اینکه پلیس مبارزه با قاچاق و جرائم اقتصادی با هدف کنترل و مقابله با جرائم در حوزههای کلان اقتصادی تشکیل شده و حدود هفت سال از فعالیت آن میگذرد، اظهار داشت: این یگان در بخشهای متعددی از جمله قاچاق، جرائم اقتصادی، اداره اقتصاد دیجیتال و پلیس گمرک فعالیت مستمر دارد.
وی از کشف سه میلیون لیتر سوخت در ۶ ماهه ابتدایی امسال خبر داد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که چهار میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر و در سال ۱۴۰۲ که چهار میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بود، نشاندهنده روند مثبت اقدامات کنترلی است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از توقیف هزار و ۱۰۱ دستگاه خودرو در این مدت خبر داد و افزود: ۹۹۲ مورد از این خودروها، مربوط به خودروهای مورد استفاده در قاچاق سازمانیافته (شوتی) بوده است.
وی با بیان اینکه هشت پرونده قاچاق سازمانیافته مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: ارزش کل کالاهای قاچاق کشف شده به ۳۸۸ میلیارد تومان میرسد و این یگان از لحاظ آمار تشکیل پرونده قاچاق، در رتبههای دوم یا سوم کشوری قرار دارد.
دهقان به تشکیل ۲۴ پرونده در حوزه جرائم علیه نظام اقتصادی اشاره کرد و افزود: از جمله این پروندهها میتوان به دو پرونده اختلاس، هفت پرونده زمینخواری، یک پرونده پولشویی، دو پرونده تبانی در معاملات دولتی و دو پرونده تسهیلات غیرمجاز اشاره کرد.
وی گفت: این یگان با اجرای ۶۲ طرح عملیاتی از ابتدای امسال، از جمله طرحهای نوروزی، سراسری فراجا، مقابله با خودروهای شوتی و طرحهای مقابله با قاچاق کالا و سوخت، سطح مقابله با تخلفات را افزایش داده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از کشفیات شاخص در جریان این عملیاتها خبر داد و گفت: توقیف ۷۵۴ کارت سوخت در یک عملیات، کشف ۱۱۰ هزار عدد عینک قاچاق، توقیف پنج دستگاه لیفتراک و بیل مکانیکی، انهدام شش باند قاچاق سوخت و دو باند قاچاق سازمانیافته کالا و توقیف هشت دستگاه موتورسیکلت سنگین از جمله موارد کشف شده است.
دهقان بیان کرد: تمامی کالاهای توقیف شده برای طی مراحل قانونی به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و همچنین مرجع قضایی معرفی شدهاند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از مقابله مؤثر با خودروهای شوتی به عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز استان یاد کرد و گفت: دو سال پیش، تردد این خودروها به وضعیت بحرانی رسیده بود و کاروانهای سازمانیافتهای متشکل از ۱۰ تا ۲۰ دستگاه خودرو فعالیت میکردند که با تعهد فرماندهی انتظامی، بساط آنها جمعآوری شد.
دهقان با اشاره به نتایج ملموس برخورد با خودروهای شوتی، گفت: در ۱۸ ماه اخیر در مقایسه با دوره مشابه قبل، ۱۲۱ مورد کاهش تلفات ناشی از حوادث خودروهای شوتی شامل ۴۲ مورد کاهش فوتی و ۷۹ مورد کاهش مصدومیت ثبت شده است.
وی همکاری نیروهای عملیاتی، برخورد قاطع مرجع قضایی و اقدامات حمایتی شورای تأمین استان را عامل توقیف جدی خودروها و کاهش بیش از ۸۰ درصدی تصادفات مرتبط دانست.
دهقان به تعامل با شرکت برق در حوزه جرائم اقتصادی مرتبط با مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: در شش ماهه ابتدای امسال بیش از ۲۲۰ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در استان شناسایی و کشف شد که به کاهش ناترازی انرژی منجر شده است.
