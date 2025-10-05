به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی با اعلام واریز مرحله چهارم وام قرض الحسنه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان برای ۴۰ هزار نفر در سراسر کشور، اعلام کرد: این افراد پیشتر پیامک تاییدیه را از سرشماره بانک رفاه دریافت کرده اند.

همچنین ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده که طبق تفاهم نامه منعقده با بانک رفاه، هر دو ماه به متقاضیان واجد شرایط، پرداخت خواهد شد.

مرحله اول واریز تسهیلات قرض الحسنه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی؛ اوایل خردادماه با پرداخت ۳۸ هزار و ۷۵۳ فقره وام و مرحله دوم نیز در تیرماه برای ۳۴ هزار و ۶۵۷ نفر از بازنشستگان سازمان واریز شد.

مرحله سوم پرداخت وام قرض الحسنه نیز شهریورماه امسال برای ۳۹ هزار و ۵۹۳ نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران واجد شرایط انجام شد.

سقف تسهیلات قرض الحسنه سال ۱۴۰۴ به ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی نیز ۴ درصد سالانه و بازپرداخت آن ۲۴ ماه از محل حقوق فرد دریافت کننده است.

دریافت حقوق مستمری از طریق بانک رفاه کارگران، عدم استفاده از تسهیلات مشابه در سنوات قبل، نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق به سیستم بانکی کشور و اعلام شماره تلفن همراه به نام فرد متقاضی از شروط دریافت تسهیلات است.

بازنشستگان و مسستمری‌بگیرانی که متقاضی بهره‌مندی از این تسهیلات هستند می‌توانند صرفاً باید با مراجعه حضوری به کانون‌های بازنشستگی استان‌‎ها و شهرهای محل سکونت خود اقدام کنند.