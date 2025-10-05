به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضا برگزار شد.
در این جلسه علاوه بر طرح برخی مسائل اجرایی و مشکلات توسط اعضا، شهردار تهران گزارشی از برنامهریزیهای انجام شده برای مکانیابی و تامین مسکن برای آسیبدیدگان از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ارائه کرد.
در این جلسه آییننامه اجرایی واگذاری مدیریت بهرهبرداری فرودگاههای کشور بر اساس بند «ت» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز به تصویب رسید.
اعضا همچنین آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون حمایت از مالکیت معنوی، تحت عنوان فرایند صدور گواهینامه ثبت اختراع دفاعی را مصوب کردند.
نظر شما