عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش راهبردی این معاونت در توسعه روستایی کشور، گفت: آنچه که معاونت توسعه روستایی و توسعه مناطق کمبرخوردار در نظر دارد، این است که بتواند یک مدیریت یکپارچه در این حوزه ایجاد کند تا از موازیکاریها کاسته شود و بهرهوری و همکاری میان دستگاهها افزایش یابد. امروزه وزارت خانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش و اقتصاد، همچنین بنیاد مسکن، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، بنیاد علوی ، خانههای بهداشت و مدارس، همگی به نوعی در این حوزه فعالیت دارند و فعالیت های این دستگاهها نیز ارزنده است، اما ما معتقدیم باید نهادی فرابخشی وجود داشته باشد که نقش تولیت، مدیریت عام و سیاستگذاری کلان را در این حوزه ایفا کند که همین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور است.
معاونت عمران روستایی می خواهد بخشی از راه حل باشد
حسین زاده افزود: همین معاونت، نهادی است که رئیسجمهور بر اساس دغدغههای واقعی خود و با اعتقاد به ضرورت آن، مأموریتهایی برایش تعریف که از جمله تحقق مدیریت یکپارچه سرزمینی، بازگشت یا مهاجرت معکوس، ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی روستاییان است. هنر این معاونت باید بکارگیری تمامی بازوهای اجرایی در راستای اهدافی باشد که رئیسجمهور بر آنها تأکید اساسی دارد و میتوان آن را در قالب پیوست عدالت مشاهده کرد. ما تمام تلاش خود را میکنیم تا در این مسیر راهحل باشیم، نه بخشی از مسئله.
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تصریح کرد: هرچند به لحاظ سنی جوان هستم و نسبت به همه اعضای سن بالاتر در هیئت دولت ارادت دارم، اما معاونت عمران روستایی باید نقش پدری را میان دستگاههای اجرایی ایفا کند تا هر کدام در جایگاه تخصصی خود برای حل مسائل کشور به کار گرفته شوند. این مسیر در دولت با همکاری بسیار خوبی پیش میرود و دستگاهها با دلسوزی کامل همراهی میکنند. امیدوارم در پایان دوره مدیریتی بتوانیم با افتخار اعلام کنیم که در حوزه توسعه روستایی، مناطق کمبرخوردار و حتی عشایری، شاخصها نسبت به امروز بهبود یافتهاند.
وی افزود: این دستاورد حاصل هماهنگی و کار تیمی کل دولت خواهد بود، چرا که ما به تنهایی نمیتوانیم اقدامی انجام دهیم. اگر دستگاههای اجرایی، کلیت دولت و نهادهای حاکمیتی در قالب یک سیاستگذاری واحد و مدیریت یکپارچه فعالیت نکنند، مطمئناً همان کارهای بخشی، ناتمام و سرمایهگذاریهای بینتیجه ادامه خواهد داشت به امید خدا، در مسیر تحقق مطالبه رئیسجمهور گام برمیداریم تا بتوانیم پایگاه یا مرکز مدیریت یکپارچهای را در سه حوزهای که عرض کردم، ایجاد کنیم.
«جهاد سازندگی» سابق بدون اتکا به ردیف های بودجه دولتی کارهای ارزشمندی کرد
حسین زاده با اشاره به دوران با شکوه وجود «جهاد سازندگی» اظهار کرد: زمانی در کشور جهاد سازندگی وجود داشت و این نهاد کارهای بسیار شاق و ارزشمندی را در سراسر کشور انجام داد. اکثریت این فعالیتها با مشارکتپذیری و همراهی واقعی مردم، بدون اتکا به اعتبارات و ردیفهای دولتی انجام می شد. در آن دوران در جهاد سازندگی، مدیران واقعاً به این فکر نبودند که ردیفی در بودجه ایجاد کنند که محل اتکا برای توسعه ایران باشد.
