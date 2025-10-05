به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین بانکی‌پور در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: با توجه به اینکه در جنگ ترکیبی هستیم و دشمنان از طریق ترویج ابتذال و برهنگی به دنبال ایجاد تفرقه در جامعه ما هستند، قانون حجاب باید ابلاغ شود.

بانکی‌پور در ادامه نامه حدود ۱۸۰ نماینده مردم در مجلس به وزیر بهداشت را به شرح زیر قرائت کرد:

«جناب دکتر محمدرضا ظفرقندی

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛

سلام علیکم،

همانطور که استحضار دارید رهبر معظم انقلاب مورخ ششم شهریور سال گذشته در نخستین دیدار با اعضای هیئت دولت از شخص شما پیگیری مسئله جمعیت را خواستار شدند، در این مدت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خصوص مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس آن دستگاه عملکرد خوبی داشته است، اما بر اساس برخی از اسناد و شواهد نگران کننده به نظر می‌رسد که وزارت بهداشت در حال تغییر ریل در این موضوع حیاتی است.

از این رو ما نمایندگان مجلس تصمیم گرفتیم که نکاتی را به شما متذکر شویم:

۱) سیطره هنجار دوفرزندی و پدیده همگرایی باروری در کشور سبب شده که مردم ایران با فرهنگ و قومیت‌های مختلف اعم از فقیر و غنی، شهری و روستایی به فرزندآوری اندک اکتفا کنند، مسئله‌ای که جمعیت ایران را شتابان به مرزهای سالخوردگی نزدیک می‌کند.

طبق نظر کارشناسان تنها راه حل در دسترس برای پیشگیری از سالخوردگی جمعیت، افزایش فرزندآوری خانواده‌ها و عدم اکتفای ایشان به یکی دو فرزند است. براساس گزارش‌های علمی معتبر، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، توانسته فرزندآوری بیش از دو نفر را که تا قبل از این قانون، ولادت‌ها به ۱۸ و سه دهم درصد رسیده بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۷ درصد ولادت‌ها، یعنی ۵۰ درصد افزایش الگوی سه فرزندی و بیشتر

۲) لازم است که ما مسئولین برای جوان نگه داشتن ایران، نهایت اهتمام خویش را به کار ببندیم و به جمعیت به عنوان مسئله ملی بنگریم؛ زیرا یک ایران سالخورده در هیچ شرایط و تحت مدیریت هیچ نگرشی، به پیشرفت و توسعه مطلوب نخواهد رسید؛ از این رو پرهیز از نگاه سیاست زده به مسئله بحران جمعیت، یک ضرورت حیاتی است.

۳) متاسفانه اخیرا برخی از مدیران تحت شما گفته‌اند که موضوع جمعیت ربطی به وزارت بهداشت ندارد و ما صرفا مسئول سلامت جمعیت هستیم؛ آیا این افراد نمی‌دانند موثرترین دستگاهی که برنامه تهدید نسل را در ایران پیگیری کرد و به ثمر رساند وزارت بهداشت بود؟ آیا شعارهایی که وزارت بهداشت مروج آن بود، مانند فرزند کمتر زندگی بهتر و دو بچه کافی است ربطی به سلامت داشتند؟ در حالی که بیشتر از نیمی از احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مربوط به وزارت بهداشت است، آیا این مسئولین بنا دارند از اجرای قانون استنکاف کنند و مقابل امر ولی فقیه بایستند؟ توصیه جدی ما به شما این است که در عزل و نصب‌ها، باورمندی به موضوع جمعیت را ملاک و نصب العین قرار دهید؛ زیرا عملکرد مسئولانی که دلسوز آینده کشور نیستند، به حساب حضرتعالی نوشته خواهد شد.

۴) متاسفانه برخی از مسئولین به ظاهر موجه که سابقه فعالیت گسترده را در برنامه تهدید نسل ایرانیان دارند؛ با انتصاب خویش به رهبر معظم انقلاب و از طریق بیانات غیرواقعی به دنبال انحراف برنامه‌های وزارت بهداشت هستند؛ متذکر می‌شود که رهبری معظم انقلاب، در سخنان خود به کرات و صراحت، نظراتشان را پیرامون قانون جوانی جمعیت بیان کردند و این قانون را حیاتی، اساسی، راهبردی و حسنه ماندگار خوانده‌اند و خواستار فرهنگ سازی در نظام بهداشتی شده‌اند؛ از این رو توقع می‌رود که عمل به تمام بخش‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خصوص مواد ۴۶ تا ۵۶، سرلوحه فعالیت‌های وزارت بهداشت قرار گیرد. بدین منظور لازم است که افرادی باورمند و کارآمد در جایگاه های مرتبط با جمعیت و مدیریت شبکه قرار گیرند. از شما درخواست می‌شود که ظرف یک ماه آینده گزارش عملکرد وزارت متبوعه، پیرامون عمل به قانون را در صحن مجلس ارائه دهید.

۵) با توجه به حساسیت نهادهای امنیتی کشور، لازم است که وزارت بهداشت، در ارتباط با آژانس‌های سازمان ملل که در موضوع جمعیت و مسائل پیرامون آن فعال هستند، جانب احتیاط را رعایت کرده و به قانون مصوبات ستاد ملی جمعیت عمل کند؛ همچنین لازم است که در طرح تکامل سال‌های اول کودکی که به اذعان رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، منجر به کاهش رشد موالید می‌شود، پیش از هرگونه ابلاغ و اجرا، طرح بومی جدیدی در راستای سیاست‌های جمعیت کشور تهیه شود، ابلاغ این موضوع به معاونت‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مزید امتنان است.

آقای ظفرقندی؛ در پایان ضمن تشکر از زحمات خدمات دکتر صابر جباری رئیس پیشین مرکز جوانی جمعیت دلسوزانه انذار می‌دهیم که مبادا جایگاه‌های مهم و راهبردی وزارتخانه بار دیگر، به محل پیشبرد اهداف دشمنان این کشور بدل شود و دستاوردهای آن نابود شود. متاسفانه پیش از این دستاورد ارزشمند مانند بسته‌های خدمات سلامت روان، مورد غفلت و بی مهری قرار گرفته، که لازم است در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

وزیر محترم؛ برکناری دلسوزان موضوع جمعیت به صلاح دولت دکتر پزشکیان نیست.»