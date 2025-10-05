به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در این آیین، با تبریک به برترین‌های کنکور، موفقیت آنان را نتیجه تلاش، همت و پشتکار خانواده‌ها، معلمان و خود دانش‌آموزان دانست. مقاتلی با ابراز خرسندی از حضور در جمع نخبگان علمی گفت: هر جامعه‌ای باید به برگزاری چنین مراسمی ببالد و امروز دشتی مفتخر است که فرزندان شایسته‌ای را تقدیم آینده کشور کرده است.

وی افزود:کسب رتبه‌های برتر کنکور در شهرستان دشتی، حاصل همت و از خودگذشتگی خانواده‌هایی است که با ایمان و تلاش، مسیر موفقیت فرزندان خود را هموار کرده‌اند و در کنار آنان از همه فرهنگیان از مجموعه آموزش و پرورش گرفته تا نیروهای فعال در مدارس شامل مدیران و کادر آموزشی و معلمین و آموزگاران و حتی نیروهای خدماتی و همه کسانی که به هر میزان در این موفقیت ها سهم و نقش داشته اند تشکر و قدردانی می کنم.

فرماندار دشتی همچنین با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی از تلاش نیروهای خدوم انتظامی در حفظ امنیت و آرامش جامعه قدردانی کرد.

مقاتلی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار اظهار داشت: نگاه دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور به آموزش و پرورش و همچنین حوزه بهداشت، نگاهی زیربنایی و اساسی است.

وی گفت: در همین راستا، ما نیز بودجه آموزش و پرورش شهرستان دشتی در سال جاری را با رشدی صددرصدی نسبت به سال گذشته افزایش داده ایم.

فرماندار دشتی افزود: قطعا اعتبارات پیش بینی شده کفاف همه نیازهای حوزه آموزش و پرورش را نخواهد داد و نیاز است با یک همت همگانی همه با هم در جهت رفع کم و کاستی های این حوزه گام برداریم و بر این اساس در هفته دولت امسال با مشارکت خیرین مدرسه ساز، پنج مدرسه جدید در شهرستان کلنگ‌زنی شد که ان شاالله بخشی از آن‌ها در یکی دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: اگر توسعه را تنها در ساخت بزرگراه‌ها و سازه‌ها نبینیم و آن را در تربیت نیروی انسانی توانمند نیز تعریف کنیم، قطعاً مسیر پیشرفت و توسعه جامعه هدفمند خواهد بود و زیربنای تربیت صحیح نیروهای انسانی بدون شک آموزش و پرورش است.

مقاتلی بر لزوم همدلی و وفاق در مسیر توسعه تأکید کرد و گفت: خیرین، خانواده‌ها، فرهنگیان و دستگاه‌های اجرایی باید در کنار هم قرار گیرند تا آموزش و پرورش، محور اصلی رشد و آبادانی شهرستان باشد.

در پایان این مراسم از جمعی از دانش‌آموزان برتر کنکور سراسری با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.