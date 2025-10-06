سه دلیل اصلی مخالفت با افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خزایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و نایب‌رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسبت به مصوبه اخیر این شورا درباره افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ به ۳۰ سال اعتراض کرد.

وی این تصمیم را اقدامی عجولانه و فاقد پشتوانه کارشناسی دانسته و تأکید کرده است که چنین تغییری دانشگاه‌های تربیت معلم را از مسیر تربیتی خود خارج و به نهاد استخدامی تبدیل خواهد کرد.

علی خزایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسبت به تصمیم اخیر کمیسیون معین این شورا مبنی بر افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ به ۳۰ سال واکنش نشان داد.

خزایی در این نامه با یادآوری اینکه سقف سنی دانشگاه فرهنگیان پیش‌تر نیز از ۲۲ به ۲۴ سال افزایش یافته بود، نوشت: اکنون بار دیگر این شرط مهم تربیت معلم با درخواست وزیر آموزش و پرورش تغییر یافته و این تصمیم با مخالفت جدی اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت همراه بوده است.

وی در ادامه با اشاره به مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس، نامه ۱۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان خطاب به رئیس‌جمهور و تحلیل کارشناسی مرکز سیاست‌ورزی بسیج فرهنگیان، سه محور اصلی مخالفت‌ها را چنین برشمرده است:

۱. یکسان‌انگاری تربیت معلم با استخدام

خزایی تأکید کرده است که سقف سنی در دانشگاه فرهنگیان جنبه تربیتی دارد تا دانشجو در دوره لازم برای شکل‌گیری هویت معلمی تربیت شود، در حالی‌که سن استخدام طبق قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۴۰ و در برخی موارد ۴۵ سال تعیین شده است. به گفته او، افزایش سن ورود، دانشگاه فرهنگیان را از مأموریت تربیتی خود دور کرده و به مسیر صرفاً استخدامی می‌کشاند.

۲. تجربه سایر دانشگاه‌های تربیت نیرو

به گفته خزایی، هم‌اکنون در کشور ۱۳ دانشگاه تربیت نیروی انسانی فعالیت دارند که میانگین سنی پذیرش در آنها ۲۱ تا ۲۵ سال است. وی این موضوع را سندی بر حکیمانه بودن سقف سنی ۲۴ سال دانسته و افزایش آن به ۳۰ سال را اقدامی غیرمنطقی و غیرکارشناسی توصیف کرده است.

۳. برهم‌زدن جامعه همسالان در محیط تربیتی

عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر شبانه‌روزی و پیوسته بودن فرآیند تربیت در دانشگاه فرهنگیان، هشدار داده است: حضور افراد ۳۰ ساله در کنار دانشجویان ۱۸ ساله که از نظر ذهنی، روحی و فرهنگی در شرایط کاملاً متفاوتی قرار دارند، موجب برهم خوردن فضای تربیتی و هویت جمعی دانشگاه خواهد شد.

خزایی در پایان با تأکید بر اینکه این مصوبه فاقد هرگونه مطالعه پشتیبان و کارشناسی است، از قالیباف خواسته است در جایگاه نایب‌رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مانع اجرای این تصمیم شود و اجازه ندهد دانشگاه‌های مهم و تمدنی تربیت معلم از مسیر اصلی خود منحرف شوند.

وی تصریح کرده است: این تصمیم عجولانه بازی با دانشگاه‌های تربیت معلم است و باید پیش از اجرا، نظرات کارشناسان مخالف و موافق به‌صورت توأمان شنیده شود.