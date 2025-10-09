به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در نشست با فرمانده و جمعی از کارکنان انتظامی شهرستان دشتی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای نیروی انتظامی با تبریک هفته ناجا، از تلاش‌ها، ایثار و جانفشانی نیروهای انتظامی در تأمین امنیت شهرستان قدردانی و اظهار کرد: امنیت امروز جامعه مرهون ازخودگذشتگی و مجاهدت شبانه‌روزی نیروهای مقتدر نظامی امنیتی و از جمله نیروهای انتظامی است.

وی با بیان اینکه دو نعمت امنیت و سلامت از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی هستند، افزود: باید همواره قدردان این نعمت‌ها باشیم و در حفظ و تقویت آن بکوشیم.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: دشمنی دشمنان با کشور عزیزمان هیچ‌گاه پایان ندارد و دشمنان ایران همواره با توطئه‌های گوناگون درصدد ایجاد ناامنی در جامعه‌اند، اما نیروهای خدوم انتظامی می توانند با حضور میدانی و موثر خود آرامش را به مردم هدیه کنند.

مقاتلی با اشاره بر ضرورت صبوری، سعه صدر و تعامل با مردم در مجموعه انتظامی گفت: همراهی با مردم یک الزام و ضرورت است و نیروی انتظامی در این مسیر باید پیشگام باشد.

وی همچنین با یادآوری نقش نیروهای انتظامی در حوادث و بحران‌های اخیر افزود: آگاهیم که در جریان جنگ ۱۲ روزه، شما نیز در کنار سایر نیروهای نظامی و انتظامی فشارهای زیادی را برای حفظ آرامش و آسایش مردم متحمل شدید و این ایثار و فداکاری برای ما ارزشمند و شایسته تقدیر است.

فرماندار دشتی تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهرستان همواره حامی و پشتیبان نیروی انتظامی خواهد بود و به فضل الهی، امنیت مطلوبی در شهرستان دشتی برقرار است که نتیجه تلاش همه نیروهای خدوم نظامی، انتظامی و امنیتی و البته همراهی و همکاری موثر مردم نجیب شهرستان است.