به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای دشتی با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد اظهار کرد: نشان داده ایم که در شهرستان دشتی در همه حوزه‌ها ظرفیت و توانمندی لازم وجود دارد و با تکیه بر همین دانش‌آموزان می‌توان به افتخارات ملی دست یافت.

وی افزود: اگر همه مسئولان، خانواده‌ها و دستگاه‌های مرتبط نگاه ویژه‌ای به دانش‌آموزان داشته باشند، بدون تردید شاهد شکوفایی استعدادها و افتخارآفرینی‌های بیشتر خواهیم بود.

فرماندار دشتی با تأکید بر اهمیت توجه هم‌زمان به تربیت علمی و بدنی دانش‌آموزان بیان کرد: زمانی در حوزه آموزش و پرورش به رشد و پیشرفت واقعی می‌رسیم که به هر دو جنبه علمی و تربیتی توجه شود؛ موضوعی که در آموزه‌های دینی ما نیز بر آن تأکید فراوان شده است.

مقاتلی خاطرنشان کرد: رشد، شکوفایی و بالندگی دانش‌آموزان نیازمند همکاری و همدلی همه نهادها، معلمان، خانواده‌ها و مسئولان است و تنها با کار جمعی می‌توان مسیر موفقیت نسل آینده را هموار کرد.