به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی برای مقابله با نسلکشی ادامهدار در غزه، طبق «کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد برای پیشگیری و مجازات نسلکشی»، و نیز مسئولیت قانونی و اخلاقی تکتک دولتها برای مساعدت به مبارزه مشروع و قانونی ملت فلسطین جهت تحقق حق تعیین سرنوشت و رهایی از یوغ اشغال، آپارتاید و استعمار رژیم صهیونیستی، همواره از هر ابتکاری که منجر به توقف پاکسازی قومی و جنایات جنگی و ضدبشری در غزه و فراهم کردن زمینه احقاق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین شود، حمایت کرده است.
جمهوری اسلامی ایران با درنظر گرفتن ابعاد و جنبههای خطرناک این طرح، و ضمن هشدار مجدد نسبت به تکرار بدعهدی و کارشکنی رژیم صهیونیستی در عمل به وعدهها، بهویژه در پرتو طرحهای توسعهطلبانه و نژادپرستانه این رژیم، هرگونه تصمیمگیری در این خصوص را در صلاحیت مردم و مقاومت فلسطین دانسته و از هر تصمیم آنها که منجر به توقف نسلکشی فلسطینیان، خروج ارتش اشغالگر صهیونیستی از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمکهای بشردوستانه و بازسازی غزه شود، استقبال میکند.
توقف جنایت و نسلکشی در غزه، مسئولیت دولتها و نهادهای صلاحیتدار بینالمللی برای پیگرد حقوقی و قضائی جنایات رژیم صهیونیستی، و شناسایی و محاکمه آمران و عاملان جنایات جنگی، نسلکشی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه، با هدف پایان دادن به بیکیفرمانی چند دههای رژیم صهیونیستی را نادیده نمیگیرد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز امیدواری نسبت به فراهم شدن زمینههای ارسال فوری کمکهای بشردوستانه به مردم مظلوم غزه، آمادگی خود را برای مشارکت در این امر اعلام میدارد.
